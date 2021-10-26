ثبت لعبة ببجي نيوستيت موعد مع الحماس والتشويق pubg newstate أشهر إصدارات بوبجي

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عمر شويل - جدة ببجي نيوستيت تعد النسخه المعدلة من لعبة ببجي موبايل الأشهر في العالم الأن، وهذا لا يعني أنها نفس نسخة ببجي المعروفة ولكنها نسخه جديدة منها، ولذلك ليطمئن عشاق ببجي التقليدية مازالت كما هي.

ببجي نيوستيت

ببجي نيوستيت لعبة جديدة فالنسخة الحالية من لعبة ببجي موبايل سوف تستمر لجميع محبيها، ولكن السبب الرئيسي وراء طرح هذه النسخة الجديدة شكوى بعض اللاعبين من بعض العيوب في لعبة ببجي مثل البطئ الشديد الذي يتسبب في الخسارة وعدم القدرة على إتمام مهمات اللعبة.

ببجي نيوستيت حماس لا ينتهي

بسبب الشكاوي المتكررة من عيوب لعبة ببجي الذي وصل لحد انسحاب الكثير من اللاعبين من اللعبة، طرح المطورين لعبة ببجي نيوستيت التي ستكون بالطبع خالية من مثل هذه العيوب لمزيد من المتعة والإثارة.

ولقد أكد المطورين أن لا تعديل في سيناريو لعبة ببجي، فستظل لعبة ببجي نيو ستيت بنفس السيناريو الشهير، ولكن مع تعديلات على نظام اللعب مما يجعلها أسرع وأمتع.

سيناريو ببجي نيوستيت

نفس السيناريو المعروف للعبة ببجي، حيث يتجمع حوالي ١٠٠ لاعب فوق سطح جزيرة بعيدة نائية، وذلك عقب الهبوط بواسطة مظلات من طائرة عملاقه، ويبدأ اللاعبين في جمع المعدات المجانية ويتنافسون مع بعضهم البعض حتى الموت.

الفوز في لعبة ببجي نيوستيت يعتمد على بقائك حيًا حتى النهاية، وتمتاز لعبة ببجي نيوستيت بسرعة الرتم والقضاء على مشكلات لعبة ببجي العادية.

مميزات ببجي نيوستيت

هناك عدد من المميزات التي تتمتع بها ببجي نيوستيت عن لعبة ببجي التقليدية ومن هذه المميزات:

تم تطوير جميع المعدات.

اللعبة سيتواجد بها طائرة تعمل بدون تواجد طيار.

ببجي نيوستيت زودت بالسيارات الحديثة التي تعمل بالطاقة الكهربائية.

زودت بالسيارات الحديثة التي تعمل بالطاقة الكهربائية. تم تزويد منازل اللعبة بالزجاج.

اللعبة ستحتوي على الصواريخ الخطيرة.

ستهبط الصواريخ فوق رؤوس اللاعبين.

اللعبة سيتم تطوير الموتوسيكلات بها.

ستضم اللعبة السيارات المصفحة.

اللعبة ستكون متاحة لجميع هواتف الأندرويد وكذلك الايفون.

نحن بذلك نكون قد وضحنا كل ما يخص لعبة ببجي نيوستيت، التي تعد بمثابة النسخة الاحدث والافضل من لعبة ببجي، وبالطبع نرشحها لك، ولكن عليك التعقل في ممارسة اللعبة ولا تجعلها تسرق وقتك.