نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق الواتساب الذهبي 2022 والفرق بينه وبين واتساب العادي الأصلي الأخضر whatsapp في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق الواتساب الذهبي هو النسخة الأحدث والأكثر تطورًا من الواتساب الأخضر الرسمي حيث يأتي الواتس اب الذهبي بالعديد من المميزات الإضافية مثل الخصوصية وإخفاء الظهور وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حول هذا التطبيق المميز لذلك تابعوا معنا السطور التالية.

تطبيق الواتساب الذهبي 2022

تطبيق الواتس اب الذهب (Whatsapp Gold APK) يعد من أفضل الإصدارات الخاصة بالواتس اب والتي تأتي بالعديد من المميزات والمهام، كما يمكنك تحميل هذا التطبيق بكل سهولة بدون إعلانات وبشكل مجاني تمامًا كما أنه تطبيق آمن خالي من الفيروسات، وبالإضافة لذلك يستخدم هذا التطبيق نفس السيرفرات الخاصة بشركة الواتس اب مما يضمن عدم وجود أي تسريبات لبيانات المستخدم.

الفرق بين الواتس اب العادي والذهبي

يتمتع الواتس اب الذهبي بالعديد من الاختلافات عن الواتس اب العادي وتتمثل تلك الاختلافات في التالي:

الخصوصية

بالواتس اب الذهبي سوف تتمكن من إخفاء الظهور وعدم ظهور العلامتين الزرقاء أو جار الكتابة وغيرها بجانب قراءة الرسائل المحذوفة.

الحجم

يعد حجم الواتس اب الرسمي كبير للغاية أما الواتس اب الذهبي يبلغ 28 مجيا بايت فقط، وهذا حجم صغير جداً، حيث أنه لا يستحوذ على مساحة كبيرة على الهاتف.

الأمان

بالواتس اب العادي سوف تتم فقط من قفل التطبيق من الخارج أما عن الذهبي سوف تتمكن من غلق التطبيق بالكامل وإخفاء المحادثات.

الوسائط المرسلة

من خلال الواتس اب الرسمي يمكنك إرسال 30 صورة دفعة واحدة لكن بالواتس اب الذهبي سوف تتمكن من إرسال 90 صورة بوقت واحد.

كذلك بالواتس اب الرسمي يمكنك أن ترسل فيديو بحجم 15 ميجا بايت أما الواتس الذهبي سوف تتمكن من إرسال فيديو بحجم 30 ميجا بايت.

مميزات تطبيق الواتساب الذهبي

يحتوي تطبيق الواتس اب الذهبي العديد من المميزات الرائعة التي تتضمن التالي: