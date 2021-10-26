تثبيت لعبة GTA V7 للاندرويد والايفون ومتطلبات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 7

لعبة GTA V7 ، الإصدار الأحدث من لعبة Grand Theft Auto الآن متاح علي الأنظمة. حيث لا يختلف هذا الإصدار عن التحديثات السابقة للعبة. حيث تدور أيضا حول العصابات والهروب من الشرطة وسرقة وقتل المواطنين في الشوارع والمنشئات الحيوية في المدينة. ويجب الهروب من الشرطة دائما حتي لا تمسك بك وينتهي دورك في اللعبة وعدم إتمام مهمتك. واليوم عزيزي القارئ سوق نستعرض لكم بالخطوات كيفية تثبيت لعبة GTA V7 للاندرويد والايفون والكمبيوتر. كما سنستعرض المتطلبات الواجب توافرها في الأنظمة لتشغيل اللعبة بنجاح. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة GTA V7 للاندرويد والايفون بالخطوات

لما يتم حتي الآن الإعلان بشكل رسمي عن إصدار لعبة جاتا 7 للاندرويد والايفون بالنسبة للجوالات ولكن تم صدور اللعبة لتشغيلها علي الكمبيوتر بشكل رسمي. وذلك من قبل الشركة المصدرة للعبة. ولكن الإعلان سيكون رسميا في وقت لاحق وستكون نسخة مدفوعة أيضا مثل أشقائها Grand Theft Auto: San Andreas، Grand Theft Auto: Vice city . وإلي وقتنا هذا أفضل نسخة من GTA V APK هي لعبة جراند ثفت أوتو سان أندرياس. نظرا لتصميها عالي الجودة والذي يشبه الحقيقة في شكل السيارات والطرق والأسلحة الثقيلة. ولمعرفة كيفية تثبيت اللعبة فور إصدارها في جوجل بلاي وأبل ستور يجب إتباع التالي.

يجب أن يكون الجوال متصل بالانترنت.

ثم فتح جوجل بلاي من خلال الجوال.

كتابة أسم لعبة GTA V7 أو لعبة Grand Theft Auto .

أو . سوف تظهر اللعبة في النتيجة الأولي يجب النقر علي اللعبة.

ثم الضغط علي سعر اللعبة والتي متوقع سعرها يصل إلي 20 ريال سعودي أي ما يعادل مائتين جنيه مصري.

يجب اختيار طريقة الدفع المحببة لديك والدفع بها للحصول علي لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد.

بعد الانتهاء من الدفع يجب الضغط علي كلمة تثبيت.

سيتم تثبيت اللعبة علي جوالك ويجب ربطها مع بريدك الإلكتروني في جوجل أو ربطها بحسابك في فيسبوك.

أما بالنسبة لتثبيتها علي أنظمة أيفون يجب إتباع الخطوات السابقة ولكن الدخول أولا علي أبل ستور وليس جوجل بلاي. وذلك فور صدور اللعبة رسميا علي أنظمة أندرويد وايفون.

مميزات لعبة جاتا 7 للاندرويد والايفون

تتميز لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد أنها مفتوحة ليس لها نهاية طالما أن علي قيد الحياة داخل اللعبة.

أنها مفتوحة ليس لها نهاية طالما أن علي قيد الحياة داخل اللعبة. كما تتميز بالواقعية الخرافية. وذلك بفضل الجرافيك الذي تم تصميم به اللعبة. حيث شكل الملابس والمنشئات تشبه الحقيقة.

عدد هائل من المعارك مع الشرطة والعصابات الكثيرة في المدينة.

كما تتميز أيضا لعبة GTA V7 بمهام كبيرة داخل المباني. كما هناك مهام في البحر والجو. لمزيد من الإثارة.

متطلبات تشغيل لعبة GTA V7 للاندرويد والايفون

لعبة GTA V للاندرويد الرائعة ونظرا لجودة اللعبة ومميزاتها الخرافية التي ذكرناها في الفقرة السابقة. حيث من اللازم توافر هذه المتطلبات في اجهزة الأيفون والاندرويد لتشغيل اللعبة دون أن تتوقف والاستمتاع بها. ولكن ستظل الأفضل حتي الآن إصدار Grand Theft Auto: San Andreas و إصدار Grand Theft Auto: Vice city هما الأفضل حتي الآن.

لعبة جاتا 7 أو GTA V APK ماتسمي يجب أن تعمل علي نظام أندرويد 9.0.1. وبالنسبة للايفون يجب تشغيلها علي إصدار IOS 9.

أو ماتسمي يجب أن تعمل علي نظام أندرويد 9.0.1. وبالنسبة للايفون يجب تشغيلها علي إصدار IOS 9. نظرا لسرعة اللعبة يجب أن تكون الذاكرة العشوائية لا تقل عن 4 جيجا بايت ويفضل أن تكون 6 جيجا بايت.

المعالج ثماني النواة وما يعادله من أي من الأنواع المعالجات الأخرى.

لعبة جراند ثفت أوتو للاندرويد يجب تشغيلها علي الجوالات ذات معالج رسوميات كبير لتتحمل مستوي وتصميم اللعبة.

يجب تشغيلها علي الجوالات ذات معالج رسوميات كبير لتتحمل مستوي وتصميم اللعبة. كما يجب أن تكون مساحة خالية في الجوال لا تقل عن 3.5 جيجا بايت وبعد تثبيتها سوف تصل إلي 10 جيجا بايت مع اللعب المستمر.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم طريقة تثبيت لعبة GTA V7 للاندرويد والايفون. كما أستعرضنا متطلبات لعبة جاتا 7. ومميزات لعبة Grand Theft Auto الإصدار السابع. نتمنى لكم الاستمتاع باللعب كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.