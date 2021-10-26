نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب تطبيق واتساب الذهبي whatsapp gold 2021 وطريقة تحميله بسهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الذهبي هو التطبيق الذي يشغل بال الملايين حول العالم الآن، فكلنا نعلم مدى أهمية واتساب الآن كتطبيق للمراسلة ولذلك تم طرح نسخه جديده من هذا التطبيق بمميزات كثيرة جعلت الكثيرين يبحثون عن طريقه تحميله.

واتساب الذهبي

واتساب الذهبي نسخة أخرى من تطبيق واتساب الذي يتيح تبادل الرسائل والصور والفيديوهات بين المستخدمين عبر العالم، وما جعل إسم تطبيق واتساب الذهبي ينتشر حاليًا المميزات الرائعة التي يحتوي عليها والتي لا تتواجد في واتساب التقليدي.

مميزات واتساب الذهبي المتعددة

يمتاز تطبيق واتساب الذهبي الجديد بعدد من المميزات الرائعة ومنها:

يرى المستخدمين أنه أمن بقدر أمام واتساب التقليدي.

يتحدث بشكل تلقائي.

يسمح بتشغيل أكثر من رقم هاتف عليه.

به امكانية اخفاء حالتك عن الأصدقاء.

يخفي كلمة ”typing” أثناء الكتابة.

لا يظهر علامة صح على الرسائل التي قمت بقراءتها.

بخفي استماعك لمقاطع الصوت المرسلة.

لا يظهر أنك تقوم الآن بتسجيل مقطع صوتي.

ميزه اخفاء انك متصل الآن.

يمكنك من استرجاع الرسائل المحذوفة.

يخفي المحادثات السرية.

زيادة أعداد الصور المرسلة خلال المرة الواحدة.

زيادة حجم الفيديو الذي تريد إرساله.

يسمح لك بتغيير شكل الأيقونة التي يتميز بها التطبيق.

حظر المستخدمين الذين لا تريد التواصل معهم.

يحتوى على عدد كبير من الثيمات.

يمكن إعادة تعيين كلمة السر الخاصة بك.

يمكنك من اخفاء تاريخ ووقت الرسائل.

عيوب واتساب الذهبي

مع مميزات واتساب الذهبي كتطبيق مميز للمراسلة هناك بعض العيوب التي يتعين عليك معرفتها قبل القيام بتحميله ومنها:

التطبيق مازال غير معتمد.

قد يعرض بياناتك للسرقة.

تتعدد نسخ التطبيق.

يكثر به تواجد الإعلانات المزعجة.

لا يقارن بواتساب التقليدي من حيث السرعة والسهولة.

تحميل واتساب الذهبي

يمكنك تحميل واتساب الذهبي بالطريقة التالية:

فتح متجر جوجل بلاي.

كتابة اسم واتساب الذهبي في أيقونة البحث.

الضغط على تحميل.

القيام بالضغط على تثبيت التطبيق.

فتح التطبيق وادخال البيانات ولاسيما رقم الهاتف.

يمكنك تسجيل أكثر من رقم.

وبذلك نكون قد قدمنا كل ما يخص واتساب الذهبي ذلك التطبيق الذي ذاع صيته في الأونه الأخيرة، وحتى الآن لا يمكن أن نقول أنه أمن بشكل كامل، لذلك عليك الحرص خاصة لو كان هاتفك يحمل معلومات هامة تخاف أن تتعرض للانتهاك.