فرنسا.. عطل كبير يشل نظام الأساور الإلكترونية بمصلحة السجون

تعرض نظام مراقبة المدانين والموقوفين على ذمة التحقيق في منطقة العاصمة الفرنسية باريس لعطل إلكتروني كبير، حسب قناة BFM التلفزيونية اليوم الثلاثاء.

وأشارت القناة إلى أن المشغلين لم يتمكنوا من تلقي البيانات من الأساور الإلكترونية لعدة ساعات، وأوضحت مصادر أمنية للقناة أن ذلك حدث بسبب خلل فني في برنامج Saphir الذي يؤمن الاتصال بالأساور.

وجاء البلاغ عن المشكلة في الساعة 16:30 بالتوقيت المحلي واستغرق معالجتها نحو ست ساعات.

وحسب القناة، فإن العطل طال أيضا الأساور التي تمنح النساء اللواتي حصلن على قرار قضائي يحظر على شركائهن السابقين الاقتراب منهن.

وتم استدعاء رئيس الشركة المسؤولة عن البرنامج إلى المديرية الأقاليمية لمصلحة السجون في باريس اليوم الثلاثاء في إطار التحقيق.