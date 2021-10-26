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سعر هاتف شاومي نوت 11 برو ومواصفات Xiaomi Redmi note 11 Pro المفاجأة التي اكتسحت الأسواق العربية والعالمية منذ أيام قليلة والتي قد يراها الكثيرون انها من أهم الهواتف الذكية، لذا نكشف إليكم عبر هذا التقرير جميع انواع المواصفات والمميزات والعيوب التي تجدها في الهاتف المحمول من شركة شاومي. مواصفات Xiaomi Redmi note 11 Pro المعالج ثماني النواة من نوعية ميديا تيك Dimensity 920، بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يضم معالج رسوميات mail G68 Mc4.



الكاميرا الخلفية: رباعية الأولي بدقة 108 الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل.

الذكرة العشوائية: 6 جيجا بايت ويوجد إصدار اخر به ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: الإصدار الأول 128 جيجا بايت، يوجد إصدار اخر 256 جيجا بايت.

الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجا بكسل.

البطارية: 5000 مللي أمبير. مواصفات ريدمي نوت 11 برو الثانوية الشبكات: يدعم شبكات الجيل الخامس 5 جي والجيل الرابع 4 جي والجيل الثالث 3 جي والجيل الثاني 2 جي.

الوزن:

مادة التصنيع: الإطار الجانبي من البلاستيك والزجاج من الأمام.

حجم الشاشة: 6.67 بوصة ونسبة أبعاد الشاشة 20:9، والدقة 2400*1080 بكسل.

طبقة الحماية: كورنينج جوريلا جلاس فايف.

نظام التشغيل: Android 11.

الذاكرة الخارجية: الهاتف يدعم خارجية منفصلة.

الصوت: الجوال يدعم مدخل سماعات 3.5 ملم، ويدعم خاصية منع الضوضاء.

البلوتوث: إصدار 5.1.

الدعم: يدعم مستشعرات البصمة، USB، راديو FM، و GPS وشبكات الواي فاي.

الشحن: سرعة الشحن تأتي بقوة 67 واط.

الألوان: الرمادي، الفضي، الأزرق. مميزات هاتف Redmi note 11 Pro يتميز الهاتف بالكثير من المزايا من أبرزها التالي: الشاشة حجمها واسع بألوان زاهية بإضاءة 4500 شمعة.

ثقب العدسة بالكاميرا الأمامية صغيرة جداً.

دعم شبكات الجيل الخامس.

مقاومة لتساقط الماء.

معالج رسوميات قوي جداً تساعدك للعب ببجي موبايل.

إمكانية إضافة ذاكرة خارجية.

الذاكرة العشوائية والداخلية كبيرة.

كاميرا خلفية بدقة عالية. عيوب سعر جوال شاومي نوت 11 برو عدم دعم الراديو.

الإطار الجانبي من البلاستيك.

عدم توافر مستشعر OOIS. سعر هاتف شاومي نوت 11 برو السعر العالمي 280 دولار.

سعر شاومي نوت 11 برو في السعودية 1050 ريال سعودي.

السعر في مصر 4380 جنية مصري.

سعر الجوال في الجزائر 37000 دينار.

السعر في المغرب 2500 درهم. وصلنا لختام شرح سعر هاتف شاومي نوت 11 برو ومواصفات Xiaomi Redmi note 11 Pro. الوسوم عمر شويل - جدة سعر هاتف شاومي نوت 11 برو ومواصفات Xiaomi Redmi note 11 Pro المفاجأة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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