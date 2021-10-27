نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” GTA 5 ” خطوات تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 بدون فيزا على جميع الأجهزة في دقائق معدودة في المقال التالي
تعبر جراند ثفت اوتو هي أحد أكثر الألعاب التي استطاعت تحقيق نجاح باهر وشهرة واسعة حول العالم، واللعبة حديثة تحتوي على العديد من الإمكانيات التي تجذب انتباه العديد وتجعلهم يعيشون كل أجواء اللعبة، وهي تعتمد على المغامرة والذكاء في الهروب وتخطي كل مستوي من اللعبة، ازدادت عمليات البحث عن الطريقة التي يمكن تحميل لعبة جراند ثفت اوتو على أي جهاز بسهولة وذلك نظرًا الي ان للعبة أكثر من اصدار، وبناء عليه سنقدم خلال هذا المقال أسهل طريقة لتثبيت لعبة جراند ثفت اوتو.
ماهي لعبة جراند ثفت اوتو
هي أحد العاب المغامرة التي تم إطلاق الإصدار الأول منها في عام 2017, واستطاعت اللعبة في فترة صغيرة جذب انتباه العديد من الكبار والصغار حول العالم وذلك لأنها تحتوي على مغامرات، حيث تعتمد اللعبة على الهروب بعد أداء مهام صعبة سواء سرقة سيارات او غيرها من المهام، وتحتوي اللعبة على تقنيات عالية تجعل الاعب يعيش هذه الأجواء، كما ان اللعبة مزودة بمقاطع موسيقية تعمل على تحفيز الاعب وتدخله في عالم المغامرة، وكلما يجتاز الاعب مستوي في اللعبة ينتقل الي مستوي اعلي وأصعب في التخطي كما ان الشركة المالكة للعبة تعمل على تحديثها بشكل مستمر لتزويدها بأحدث التطورات التكنولوجية في عالم الألعاب، كما ان اللعبة لها أكثر من اصدار مختلف.
كيفية تثبيت لعبة جراند ثفت اوتو على أجهزة الأندرويد
- يتم الدخول الي المنصة الخاصة بتحميل التطبيقات على أجهزة الأندرويد وهي جوجل بلاي.
- يتم ادخال اسم اللعبة في الجزء الخاص بالبحث والبدء في البحث عن اللعبة.
- بعد ثواني ستظهر الايقونة الخاصة باللعبة، ويظهر معها ايقونة التثبيت، ويتم الضغط على امر التنزيل والانتظار حتى يتم تثبيت اللعبة على الجهاز.
- بعد تثبيت اللعبة يتم تسجيل الدخول باستخدام الحساب الخاص على فيسبوك، والاستمتاع بالمغامرات في اللعبة.
- الأجهزة الخاصة بنظام الايفون يمكن اتباع نفس الخطوات السابقة، ولكن بالدخول علي اب ستور الخاص بتطبيقات هذا النظام من أنظمة التشغيل.
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