مفاجأة عملاق التصوير الجديد هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro السعر والمواصفات والعيوب

في ظل تنافس شركات المحمول وتصاعد اصدارات هواتف شاومي بالأسواق بمزاياه الجميلة وأحدث إصداراته بمواصفات عالية وتنافسية بين شركات المحمول المختلفة لما له من عدة مزايا خارقة ومن أفضل إصدارات شركة شاومي الحديثة، أحدث هواتفها والتي سوف نعرضها اليوم من خلال موقع ثقفني، سعر ومواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro عملاق التصوير الجديد المفاجأة التي ينتظرها فئات كثيرة من عشاق ومحبي التصوير، حيث تكشف مواصفات هذا الهاتف العديد من المزايا الغير عادية وخاصة في إرتفاع كبير جدا في أداء الكاميرا الخلفية، والذاكرة الداخلية، واقوي ذاكرة عشوائية تصل إلي 12 جيجا بايت وأفضل شحن سريع للهواتف الذكية، حيث ظهر الهاتف بمواصفات عالية جدا وبسعر تنافسي سوف تعود على شاومي بالإنتشار الأوسع في المبيعات وزيادة وإرتفاع معدل المبيعات حول العالم.

مواصفات هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro

نظام التشغيل: اندرويد ١١.

المعالج : ثماني النواه، بمعالج Qualcomm Snapdragon 888 5G.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس.

الشرائح يدعم عدد ٢ شريحة نانو SIM.

الذاكرة: يدعم نسختين 128 أو 256 جيجابايت.

الذاكرة العشوائية: يدعم رام علي النحو التالي:

الرام 8 أو 12 جيجابايت.

الرام 8 أو 12 جيجابايت. الذاكرة الداخلية 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت.

البطارية: يدعم بطارية ٥٠٠٠ مللي امبير غير قابلة للازالة، نوع ليثيوم بو.

الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية، الاولي بجودة ١٠٨ ميجا بكسل ذو عدسة f/1.8، الثانية كاميرا بدقة ٨ ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2، الثالثة ذو عدسة f/2.4 بجودة كاميرا ٥ ميجا بكسل.

الفيديو: يدعم جودة تسجيل فيديو ,8k ,4k FHD.

الفلاش: يدعم فلاش ثنائي.

كاميرا السليفي يدعم كاميرا امامية واحدة بدقة ١٦ ميجا بكسل بعدسة f/2.5، الفيديو التقاط فيديو بدقة FHD.

الفلاش: لا يدعم .

الشاشة: AMOLE من نوع، مقاس 6.67 انش، يدعم سطوع للشاشة 8٠٠ شمعة.

جسم الهاتف: الوزن القائم ٢.٤ جرام ، عرض ٧٦.٩ملم، سمك ٨.٨ مم .

الإطار الجانبي للهاتف مصنوع من الألومنيوم مع ظهر من الزجاج.

البصمة: بالشاشة.

الالوان: الاسود، الابيض، الازرق.

الاتصال والصوت: يدعم بلوتوث اصدار ٥.٢

يحتوي علي الواي فاي للنت الهوائي بجانب دعم GPS، لتحديد الموقع، يحتوي علي السماعات الخارجية.

مميزات هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro

الكاميرا الخلفية ممتازة بجودة ١٠٨ ميجا بكسل كاميرا اساسية.

الكاميرا الامامية بدقة ١٦ ميجا بكسل.

معالج ثماني النواه Snapdragon 888 5G.

الهاتف مزود ببصمة الاصبع في الشاشة.

يدعم الشحن السريع بقدرة w120.

البطارية ممتازة ٥٠٠٠ مللي امبير.

عيوب هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro

الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.

الهاتف لايدعم الذاكرة المضافة ميمورى.

الهاتف يفتقر سماعة الاذن.

محتويات علبة تليفون شاومي Xiaomi 11T Pro

الجهاز.

الشاحن (120 واط).

كابل USB Type-C.

جراب للحماية.

دبوس لإخراج الشرائح.

اسعار هاتف شاومي Xiaomi 11T Pro