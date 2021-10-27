نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عالم لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد 2021 بعد تطويره وما هي مميزات وعيوب minecraft في المقال التالي
ماين كرافت هي من أحد الألعاب الإثارة والابتكار والتشويق التي تحتوي على قاعدة ضخمة للغاية من اللاعبين بجميع دول العالم حيث يمكن الاستمتاع بها على العديد من أنظمة التشغيل المختلفة، كذلك لا ترتبط تلك اللعبة بفئة عمرية معينة فيمكن للجميع الاستمتاع بها وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن المزيد من التفاصيل حول تلك اللعبة.
ماين كرافت
تتيح لعبة ماين كرافت لجميع مستخدميها عالم افتراضي واسع يمكن من خلالها بناء الأبنية الصغيرة، بعد ذلك تحويلها إلى مدن ضخمة عن طريق استخدام الموارد المختلفة التي يتم إتاحتها بداخل اللعبة، كذلك محاربة العديد من الوحوش والمنافسين مثل كائنات الزومي والكريبر التي ترغب في سرقة الموارد وتدمير المنازل والأبنية الخاصة باللاعبين.
مميزات لعبة ماين كرافت
تتمتع تلك اللعبة بالعديد من المميزات الرائعة التي تجعلها واحدة من أفضل الألعاب في العالم وأكثرها شهرة وتتمثل تلك المميزات في التالي:
- تعد من أحد الألعاب المرتبطة بشكل كبير بالتعليم والتعلم بفضل المحتوى التربوي الذي تقدمه.
- تساهم في اكتشاف العديد من المناطق والتعرف على المناخ المتنوع على الأرض.
- تساعد في التعرف على تضاريس الأرض من محيطات وجبل وسهول وتلال وكهوف.
- تنمي روح التعاون والتفاعل مع الأصدقاء والحيوانات.
- تعلم الأطفال طريقة البحث عن الموارد المختلفة وكيفية الاستفادة منها.
- تنمي روح الإبداع والتفكير في حل الأزمات لدى اللاعبين.
عيوب لعبة ماين كرافت
بالرغم من احتواء تلك اللعبة على العديد من المميزات الرائعة إلا أنها لا تخلو من العيوب الجوهرية التي تقلل من شئنها بعض الشيء وتتضمن تلك العيوب التالي:
- لم يتم إعداد اللعبة على حسب عمر معين فيمكن للأطفال التواصل مع الغرباء.
- قد تتسبب في إدمان الأطفال عليها بسبب طبيعة عملها التي تمكنهم من القيام بالعديد من الأمور.
- قد تنشئ بعض السلوك الاجتماعي الغير جيد من البلطجة والسرقة التي يقدم عليها الأطفال في اللعبة للحصول على الموارد.
- تعرض الأطفال في بعض الأوقات لموضوعات اجتماعية متقدمة ومحتويات غير لائقة مثل العنف الذي يحدث بداخل المعارك وظهور الوحوش المخيفة إلى حد ما.
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