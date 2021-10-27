أحدث سيارة عائلية متطورة من هيونداي

أعلن وكلاء شركة هيونداي عن نية الشركة طرح سيارة Creta Grand المعدلة في عدة أسواق عالمية جديدة.

وتتميز السيارة الجديدة التي تعرف أيضا باسم Alcazar عن سيارات Creta التي ظهرت مطلع العام الجاري بهيكل أكبر ومقصورة تتسع لـ 7 ركاب، إذ جاءت بطول 4 أمتار و50 سنتيمترا، كما أصبح صندوق الأمتعة فيها بسعة 561 ليترا ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1650 ليتر في حال طي المقاعد الخلفية، وزودت بعجلات بمقاس 18 إنشا.

وحصلت هذه السيارة من الداخل على 6 وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، كما جهزت بنظام وسائط متعددة جديد يمكن التحكم فيه عبر شاشة لمسية متطورة بمقاس 10،25 بوصة.

وزودتها هيونداي بأحدث الأنظمة الإلكترونية التي تمكن المستخدم من التحكم بها عن بعد عبر هاتفه الذكي، فضلا عن نظام تشغيل للمحرك والمكيف عن بعد عبر المفتاح، وأنظمة لمنع الانزلاق على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتطرح هذه السيارة بمحركات بنزين بسعة 2.0 ليتر وعزم 157 حصانا وعلب سرعة أوتوماتيكية بست سرعات، كما توجد منها نسخ مخصصة للسوق الهندية مجهزة بمحركات ديزيل وعلب سرعة يدوية.