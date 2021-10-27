نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة بدون أبشر وعبر أبشر..الشروط والرسوم الجديدة والفئات المعفاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة يتساءل عنه الآلاف من الوافدين العاملين في المملكة العربية السعودية، فأصبحت عملية التأكد من صلاحية الإقامة برقمها من الأمور السهلة والبسيطة التي يمكن أن تتم إلكترونيًا، حيث تشهل السعودية طفرة كبيرة في مجال تقديم الخدمات للمقيمين والوافدين بها من خلال المنظمة التكنولوجيا الحديثة، ويتوفر طريقتين يمكن من خلالها الاستعلام عن موعد انتهاء الإقامة، فالطريقة الأولى يتم من خلال الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر دخول منصة أبشر، كما يمكن الاستعلام عن الإقامة بدون أبشر من خلال الدخول على وزارة العمل الخدمات الإلكترونية في حال عدم امتلاك الوافد لحساب على منصة أبشر الجوازات السعودية، فتابعونا من خلال هذا التقرير لمعرفة كافة الخطوات المتبعة للاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة وكيفية استعلام عن هوية مقيم في السعودية، والفئات المستثناة من سداد رسوم تجديد الإقامة ورسوم تجديد الإقامة ورابط تحميل نموذج استمارة تجديد الإقامة من الجوازات في السعودية.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة

أتاحت وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقمها من خلال الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، وهذه المنصة هو الموقع الإلكتروني الرسمي لتابع لوزارة الداخلية السعودية، فلم يعد الوافد بحاجة إلى أحد مقرات الوزارة لمعرفة موعد سريان وانتهاء الإقامة، كما توفر بوابة أبشر خدمات كثيرة وفرت الوقت والجهد على الموطنين، مثل خدمة تسجيل المواليد الجدد والاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي للمقيمين.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة برقمه

الخدمات الإلكترونية التي تقدمها كافة الوزارات بالحكومة السعودية وفرت الكثير على المقيمين في المملكة العربية السعودية سواء المواطنين أو المغتربين الوافدين، فالخدمة التي تقدم من خلال شبكة الإنترنت يمكن إجرائها في أي وقت ومن أي مكان، فلا نجد ظاهرة الازدحام أو التكدس في المصالح الحكومية أو مقرات الوزارات، فيمكن للمقيم الاستفسار عن صلاحية الإقامة من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. كتابة اسم المستخدم. إدخال كلمة المرور. كتابة رمز التحقق بشكل صحيح. اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”. يقوم الموقع بالدخول إلى الحساب الشخصي للمقيم. انقر على قسم “خدماتي”. اضغط على خيار “الاستعلام عن صلاحية الإقامة”. إدخال رقم الإقامة للمستعلم. إدخال كود التحقق. ينتقل الموقع إلى صفحة بيانات المقيم ومنها يمكن التأكد من صلاحية الإقامة.

طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون أبشر

يتساءل الكثير عن كيفية الاستفسار عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، فقد يكون الوافد لم يسجل في منصة أبشر الإلكترونية من قبل ولدية الرغبة في معرفة موعد انتهاء الإقامة بدون أبشر، لذلك وفرت الحكومة السعودية هذه الخدمة من خلال الدخول على بوابة العمل الاستعلامات الإلكترونية، حيث توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدة خدمات من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بها، فقد يمكن للوافد الاستعلام عن موظف وافد أو الاستعلام عن سداد رسوم العمل والاستفسار عن نقل الكفالة عبر بوابة العمل، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن الإقامة بدون أبشر:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على شبكة الإنترنت. اضغط على قسم “الخدمات الإلكترونية”. انقر على خيار “بوابة الأفراد”. اضغط على “مستخدم جديد” من الخيارات الموجودة. قم بإدخال رقم الإقامة الخاص بالمستعلم. اختيار نوع التقويم ” هجري أو ميلادي”. إدخال تاريخ الميلاد حسب نوع التقويم الذي حددته في النقطة السابقة. كتابة رمز التحقق للتأكد من الاستخدام البشري. ينتقل بك الموقع إلى صفحة جديدة. الصفحة الجديدة تظهر فيها بيانات المقيم من بينها تاريخ انتهاء الإقامة بالتقويم الميلادي والتقويم الهجري.

نموذج استمارة تجديد الإقامة في الجوازات السعودية

يتطلب على الوافد تحميل استمارة تجيد الإقامة من مديرية الجوازات السعودية، فعند طلب تجديد الإقامة في السعودية يتطلب تعبئة نموذج تجديد إقامة من الجوازات السعودية والتأكد من تعبئة البيانات المطلوبة فيها بدقة ويجب مراجعتها جيدًا قبل تقديمها إلى أحد مكاتب الجوازات الموجودة في جميع أنحاء المملكة، ويمكنكم من خلال رابط تحميل النموذج تنزيله ثم طباعته، وعلى الوافد أن يقوم بتحديد الخدمة المطلوبة من خلال وضع علامة صح على خانة “تجديد الإقامة” في استمارة طلب التجديد”، فالبيانات المطلوبة في الاستمارة هي كالتالي:

اسم الوافد. الجنسية. المهنة. رقم رخصة الإقامة. تاريخ انتهاء الإقامة. رقم جواز السفر الحالي والسابق وتاريخ الإصدار لكل منهما. اسم صاحب العمل والعنوان ورقم التليفون. تحديد نوع جهة العمل “حكومية أو مؤسسات أو أفراد أو شركات”.

طريقة تجديد الإقامة 2021 في السعودية

توفر منصة أبشر الإلكترونية خدمة تجديد الإقامة إلكترونيًا، حيث يمكن للمقيم تجديد بطاقة الإقامة في المملكة قبل انتهائها والاستعلام عن رسوم المرافقين من خلال المنصة، فلا يتكبد المقيم عناء الذهاب إلى أحد مقرات الجوازات لإنهاء هذه المهمة، فما علية سوى تتبع الخطوات التالية عبر شبكة الإنترنت ومن منزله:

الدخول إلى رابط منصة أبشر للأفراد وتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي. انقر على خيار “الخدمات الإلكترونية”. اختر خانة “الجوازات”. انقر على خيار “تجديد الإقامة”. إدراج رقم بطاقة الإقامة التي تريد تجديدها. قوم المقيم في هذه الخطوة بتحديد طريقة دفع رسوم تجديد الإقامة. يختار المقيم طريقة الدفع المباشر من خلال السداد عبر أقرب منذ لمكاتب أو مقرات الجوازات السعودية أو يختا طريقة السداد الإلكترونية من خلال رقم الحساب البنكي الخاص به.

غرامات عدم تجديد الإقامة

حذرت السلطات في المملكة العربية السعودية من عدم التأكد من صلاحية الإقامة، حيث يمكن أن يؤدي عدم تجديد الإقامة قبل موعد انتهائها إلى دفع غرامات مالية وقد يتعرض الوافد للمسائلة القانونية، لذلك ينبغي على الوافدين الإسراع من تجديد الإقامة قبل موعد نفاذ صلاحيتها ببضعة أيام، وفيما يلي عرض لقائمة قائمة الغرامات المفروضة على تأخر تجديد الإقامة في السعودية:

عند التأخر في تجيد الإقامة لأول مرة يتم دفع غرامة قيمتها 500 ريال سعودي. رسوم التأخير لمرتين متتاليتين تصل إلى 1000 ريال سعودي. في التأخير للمرة الثالثة تقوم السلطات بترحيل الوافد إلى موطنه.

كم مدة صلاحية الإقامة في السعودية

أعلنت مديرية الجوازات السعودية عن قرار هام يتعلق برسوم تأشيرات الزيارات العائلية والإقامات وبفترة صلاحية الإقامة بهدف العمل للوافدين المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث أقرت الجوازات بأن رخصة الإقامة للأجنبي الذي يقيم على الأراضي السعودية يتم منحة رخصة لإقامة لمدة عام واحد فقط، ويمكن له التجديد بشكل سنوي، حيث يتم تجديد الرخصة للوافد سنويًا.

شروط تجديد الإقامة 2021

وضعت الجوازات السعودية شروط محددة لإمكانية تجديد رخصة الإقامة إلكترونية عبر منصة أبشر الرسمية، وتشمل هذه الشروط على البنود التالية:

ينبغي على الوافد سداد كل المخالفات المرورية المسجلة عليه. يشترط أن يكون لديه جواز سفر ساري. أن يقوم الوافد بدفع رسوم تجديد الإقامة. يشترط أن يكون الوافد مقيمًا بالأراضي السعودية. ألا يكون الوافد مسجلًا غياب من العمل “مقدمًا فيه بلاغ هروب من العمل” ويمكن للوافد التحقق من خلال الاستعلام عن موظف وافد عب بوابة العمل. يشترط ألا يكون لدى الوافد ابنًا غير مسجلًا مع الكفيل،بعد بلوغ الابن 21 عامًا أو أكبر من ذلك.

ما هي الفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة

خددت وزارة الداخلية السعودية بعض الفئات المستثناة من رسوم الإقامة في المملكة، حيث أن هذه الفئات غير مطالبين برسوم الإقامة بشكل نهائي، ونستعرض لكم هذه الفئات من خلال النقاط التالية:

يستثنى العاملون في المؤسسات التي لا يتجاوز عدد العاملين فيها 5 أفراد.

الوافد المقدم على تأشيرة خروج نهاي من المملكة.

كما استثنت وزارة الطلاب الوافدين ممن يحملون تأشيرة دراسة.

حاملي الجنسية الفلسطينية.

وأعفت الوزارة حاملي الجنسية التركستانية.

كما أعفت مواطني ميامنار من دفع رسوم تجديد الإقامة.

الأجانب المولودين في المملكة.

وأبناء المرأة السعودية الجنسية من زوج أجنبي غير مطالبين بدفع رسوم الإقامة.

الاستعلام عن صلاحية هوية مقيم

نكشف لكم كيفية إجراء استعلام عنه هوية مقيم، فمن خلال هذه الخدمة يتمكن الوافد الاستعلام عن صلاحية إقامة لمعرفة موعد انتهائها حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية في حال عدم تجديد الهوية في موعدها،وفيما يلي نقدم خطوات الاستعلام عن هوية مقيم برقم الإقامة أو برقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي لبوابة أبشر.

إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية.

ثم إدخال كلمة المرور.

إدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

انقر على خدمة الاستعلام عن الصلاحية من خلال اختيار طريقة الاستعلام عن طريق إدخال رقم الإقامة، أو عبر كتابة رقم الحدود.

إدخال رقم الإقامة في حال اختيار الاستعلام عن الصلاحية برقم الإقامة.

وفي حالة اختيار طريقة الاستعلام برقم الحدود ، قم بإدخال رقم الحدود.

إدراج رمز التحقق.

ستظهر بعد ذلك أمامك على الشاشة صلاحية الإقامة التي قمت بالاستعلام عنها سواء برقم الإقامة أو برقم الحدود.

رسوم تجديد الإقامة 2021

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية الجوازات السعودية بالإعلان عن قائمة رسوم تجديد الإقامة الجديدة 2021 للعمالة المنزلية ورسوم تجديد الإقامة للموظفين في الشركات الخاصة وسوم المرافقين ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية، وفيما يلي نعرض لكمجدول مفصل لكل الرسوم المقررة:

تجديد الإقامة للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي رسوم تجديد الإقامات للموظفين والعمال في المؤسسات والشركات 650 ريال سعودي رسوم تجديد إقامة العامل يزيد عن عدد العمالة الوافدة في المؤسسة 1350 رسوم تعديل المهنة 100 رسوم تمديد تأشيرة زيارة المقيمين 300 رسوم تجديد الإقامة للمرافقين لمن تجاوز الـ18 عام 500 أسعار تجديد الإقامة لتأشيرة الدراسة تمنح مجانًا

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام محتوانا عن كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في السعودية، كما عرضنا شروط تجديد الإقامة 2021 للوافدين، كما قمنا بتقديم كافة البيانات حول رسوم المرافقين 2021 وأسعار تجديد الإقامة الجديدة والفئات المعفاة من دفع رسوم تجديد الإقامة بشكل نهائي في السعودية، بالإضافة إلى عرض كيفية التأكد من صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر في حال عدم تسجيلك في منصة أبشر الإلكترونية.