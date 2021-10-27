نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموقع الرسمي قارينا فري فاير شحن جواهر لشحن جواهر Free Fire بالـ ID بطريقة أمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يأتي البحث من محبي لعبة فري فاير حول كيفية الحصول على الجواهر من الموقع الرسمي المخصص لـ قارينا فري فاير شحن جواهر بالـ ID، تلك اللعبة التي دخلت ضمن العاب فيديو إطلاق النار، فهي لعبة القنص واستخدام المسدسات بطريقة أكثر إثارة من أجل الحفاظ على اللاعب خلال مدة اللعب على قيد الحياة، وتأتي الحماية من خلال الدفاع عن نفسه بما لديه من إمكانيات خلال 10 دقائق مدة اللعبة لهذا خصص موقع جارينا الرسمي للشحن بأرخص الأسعار.

قارينا فري فاير شحن جواهر

من السهولة لأي لاعب أن يدخل على موقع shop2game ويحصل على جواهر فري فاير عن طريق التسجيل في الموقع وإدخال الأيدي، وكذلك يخيرك الموقع طريقة تسجيل الدخول بين:

استخدام حساب الفيسبوك

أو باستخدام معرف اللاعب

ثم استكمال البيانات للشحن

حيث يتم دخول المعرف وبحسب اختيار دولتك تدخل صفحة الشراء واختيار عدد الجواهر المطلوبة، ثم طريقة الدفع بالفيزا أو بوسيلة من الوسائل المعتمدة بموقع قارينا فري فاير شحن الرسمي.

موقع قارينا فري فاير

من موقع قارينا فري فاير يتم الشحن واختيار كمية الجواهر المطلوبة المتاحة أون لاين على الهواتف المحمولة، وقد بلغ عدد التثبيت لها أكثر من مليون عملية، حيث يتنافس 50 لاعب على الفوز في مدة 10 دقائق فقط هي مدة اللعبة، وتبدأ عندما يتم نقل اللاعبين إلى جزيرة مهجورة يختار فيها اللاعب نقطة البداية، ثم يتم الإنزل الجوي ويختار منطقة آمنة، يستطيع الاختباء بها عن أعدائه، ثم يبدأ هو وفريقه المكون من 4 لاعبين في عمل أكمنة لقنص الأعداء والبقاء على قيد الحياة.

تحديث فري فاير 2021 الجديد

جاء التحديث الأخير للعبة فري فاير يتضمن الأتي:

التحديث بتاريخ 16 أكتوبر 2021

ويتطلب أندرويد 4.1 فأحدث

الإصدار الحالي للعبة يحمل رقم 1.66.0

أما التحديثات كلاش سكودا لأوضاع قتال مختلفة منها لعبة 4V 4k

وكذلك اللعبة برسومات تلاحظ كأنها واقعية على هاتفك من المعدات المستخدمة والمسدسات

عايز اشحن فري فاير

يمكنك شحن جواهر فري فاير من متجر بلاي في هواتف الأندرويد بطريقة سهلة حال الدخول على المتجر من هاتفك وستجد هدايا جواهر يمنحك حسابك على اللعبة إياها.