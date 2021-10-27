أسهل طريقة لـ شحن جواهر فري فاير سريعًا وحماية حسابك من الحظر

تستعد لعبة فري فاير لإطلاق حدث الحيوانات الأليفة أرض الحرف2 خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أنها فتحب باب الاشتراك لجميع اللاعبين دون استثناء، مع إمكانية الحصول على الإضافات الجديدة من كافة الأسلحة المتنوعة ومتعددة المهام وفائقة الدقة في التصويب والمسدسات الخفيفة الجديدة، كذلك إمكانية الحصول على الألبسة والرقصات وغيرها من المركبات التي تم إضافتها في الخريطة، ويتبقى فقط شحن رصيدك بالجواهر، حتى يتسنى لك شراء تلك العناصر بكل سهولة، في حين سيتم توفير مزيد من الهدايا الجديدة الرائعة على غرار جوائز القسائم الذهبية التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية للفائزين.

حماية حسابك من الحظر

وفي تطور جديد ومفاجئ، أعلنت لعبة فري فاير أنها قامت بحظر أكثر من مليون حساب للاعبين خلال الأسبوعين الماضين، وأرجعت سبب إقدامها على تلك الخطوة، بسبب قيام أصحاب تلك الحسابات باستخدام أساليب غير نظيفة للتحايل والخداع والغش، من أجل الفوز والحصول على الجوائز والهدايا، لذا وجب عليك القيام بحماية حسابك من الحظر في أي وقت، من خلال اتباع الأساليب المباشرة والصحيحة للعب، والبعد بشكل تام عن القيام بأي محاولة للحصول على مجهود غير مجهودك، أو القيام بالحصول على الجواهر بطرق غير شرعية.

أسرع طريقة لشحن الجواهر

أما عن أسرع طريقة لـ شحن جواهر فري فاير، والتي توفر لك الحصول على الجواهر بشكل سريع ومضمون، ودخولها إلى محفظتك في اللعبة في ثواني قليلة، حتى يتسنى لك استخدامها في شراء إضافات وعناصر اللعبة من أسلحة جديدة وغيرها، فيتم ذلك من خلال موقع الشحن الرسمي الخاص باللعبة: shop2game، ثم ابتاع الخطوات الآتية:

اختيار شحن لعبة فري فاير.

اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني.

تسجيل رقم بطاقة الدفع في المكان المخصص لها.

تسجيل رقم معرف اللاعب الآي دي الخاص به.

اختيار عدد الجواهر التي تريد شراؤها.

الضغط موافق أو إرسال.

يمكن متابعة كافة تحديثات اللعبة من خلال الموقع الرسمي لها.