WhatsApp Pay.. تطبيق واتساب يُطالب الملايين من العملاء بإجراء جديد لأول مره قريباً

قد يطلب خلال الفترة القادمة تطبيق واتساب WhatsApp من الملايين مستخدمي التطبيق، إضافة هويتهم من أجل التحقق من شخصيتهم الحقيقية عن إجراء أي عملية مدفوعة عبر نظامة الأساسي خلال المرحلة القادمة لأول مرة منذ إطلاق خدمات التطبيق في جميع دول العالم، حيث أفاد تقرير تم نشره على إحدى الصف البريطانية تفاصيل مطلب التطبيق من عملاؤه خلال الفترة القادمة من أجل الحصول على الخدمة.

تطبيق واتساب وخدمة WhatsApp Pay

أشار تقرير الصحفية البريطانية “express” أن السلاسل الجديدة التي تم رصدها في الإصدار التجريبي الحديث للتطبيق التراسل الفوري واتس أب، تُشير أن برنامج المراسلة سوف يطلب من المستخدمين والعملاء ضرورة التحقق من هويتهم، وذلك من خلال تحميل المستندات من أجل استخدام المدفوعات عبر منصة التطبيق، حيث يحرص التطبيق في الوقت الحالي على إعداد خدمة المدفوعات WhatsApp Pay في الدولة الهندية، حيث تتحقق تلك الخدمة من رقم الهاتف المرتبط بالحساب المصرفي بالمستخدم من اجل تمكين المعاملات المستندة إلى UPI.

كما أنه في البرازيل يتم استخدام برنامج المراسلة Facebook Pay من أجل التحقق من صحة المعلومات الموجودة في بطاقة الائتمان أو الخصم بالمستخدمين للتطبيق من أجل تسهيل المدفوعات دون التعرض لهويتهم الشخصية، حيث لا يلزم على المستخدم تقديم أي وثائق أو معلومات للتحقق من الهوية، ووفقاً للتقرير الذي تم نشره فإن الخدمة الجديدة على تطبيق واتساب لا تتطلب حالياً تقديم أي مستندات تثبت هويتهم للتحقق من الهوية من أجل إجراء عمليات الدفع، ولكنه قد يتغير الأمر قريباً.

وتعد خدمة WhatsApp Payments من الخدمات الجديدة الرائعة من أجل تحويل الأموال، حيث أنها تتيح للمستخدم إلى إرسال وتلقي الأموال من وإلى جهات الاتصال المختلفة بهم والمشتركين في الخدمة، وأنه تم إطلاق تلك الخدمة في البرازيل العام الماضي ثم تم طرحها في مناطق أخرى مثل الهند، ويتضمن إصدار واتس أب الجديد رقم v2.21.22.6 عدد قليل من السلاسل الجديدة التي يجب أن يتعين على العميل أو المستخدم إرسال مستندات من أجل التحقق من الهوية من أجل استخدام ميزات المدفوعات في المستقبل.