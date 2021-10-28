“المزايا والعيوب” واتساب الذهبي وما هي مميزاته المُشجعة للمستخدمين على استخدام whatsapp gold

واتساب الذهبي عبارة عن تحديث لبرنامج واتساب العادي حيث يحتوي على عدد كبير من المزايا جعلت غالبية الناس يقومون بالتغاضي عن الواتساب العادي وتحميل هذا التطبيق، يوفر لك واتساب الذهبي مساحة كبيرة من الخصوصية والامان لا تستطيع الحصول عليهم في تطبيق الواتساب العادي ويمكنك من خلال الواتساب الذهبي إخفاء أنك متصل في الوقت الحالي وأنك قد قرأت الرسالة من الأصدقاء أو العائلة.

مزايا واتساب الذهبي

يمكننا التعرف على المزايا التي لا حصر لها داخل هذا التطبيق من خلال النقاط التالية:

الإصدار الجديد من واتساب الذهبي تم إعداده ضد عملية الحظر.

تستطيع تفعيل وضع الطيران في تطبيق الواتساب فقط بحيث لا تصل إليك الرسائل.

إخفاء أنك قمت برؤية حالة الأصدقاء كما أنك تستطيع تحميلها على هاتف بكل سهولة من خلال زر التحميل المتوفر أسفل الشاشة.

تستطيع مراسلة رقم غير مسجل على الهاتف مُسبقًا.

إخفاء الدردشة التي تريدها مع قفل أمان، ويمكنك أيضًا أن تقوم بتفعيل قفل الأمان للتطبيق ذاته من الخارج.

ميزة الوضع الليلي التي أصبحت متوفرة في التطبيق.

الاستماع للمقاطع الصوتية وإخفاء أنك قمت بالاستماع إليها.

إخفاء علامة الصح الثنائية التي تدل على وصول الرسائل إليك.

تفعيل ميزة عدم حذف الرسائل من عندك وعدم حذف الحالة أيضًا.

تستطيع وضع الدردشات الشخصية بمفردها بعيدًا عن المجموعات للعثور على الدردشة التي تريدها بكل سهولة.

عيوب واتساب الذهبي

التطبيق مثله مثل أي تطبيق أخر كما يتوفر له العديد من المزايا يوجد له بعض العيوب أيضًا يمكننا التعرف عليها فيما يلي: