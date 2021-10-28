نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة لعب كول اووف ديوتي وما هي الحقائق حول لعبة call of duty 2021 في المقال التالي
تعتبر سلسلة ألعاب كول اووف ديوتي من أنجح إصدارت الألعاب بتاريخ ألعاب الفيديو بشكل عام حيث تم إطلاقها لأول مرة في عام 2003 على أجهزة الكمبيوتر بعد ذلك أخذت في التطور من قبل الشركة المنتجة لها لتصبح متاحة على جميع الأجهزة اللوحية بالإضافة إلى الهواتف المحمولة وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد حول تلك اللعبة المميزة، لذا نقدم لكم طريقة لعب كول اووف ديوتي وما هي الحقائق حول لعبة call of duty 2021.
كول اووف ديوتي
هي واحدة من أفضل ألعاب التنافس التي تتميز بالجودة العالية والواقعية بالإضافة إلى العديد من المميزات الأخرى، تم إصدارها لأول مرة بواسطة Infinity Ward كما تولت شركة Activision نشرها، كذلك شاركت العديد من الشركات الأخرى في إنتاج الإصدارات التالية لها مثل شركة Sledgehammer، Treyarch.
طريقة لعب كول اووف ديوتي
يتمتع كل لاعب بأسلوبه الخاص في التغلب على الأعداء بداخل كول اووف ديوتي كما تتيح اللعبة نوعين من اللعب، الأول وهو اللعب بشكل منفرد دون الحاجة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت أما عن النوع الثاني وهو متعدد للاعبين عن طريق الاتصال بالإنترنت، وبذلك يمكن للاعب اختيار الوضع الذي يرغب به بناءً على مدى خبرته وتقدمه في اللعبة كما يجب الاهتمام بقيمة وقت القتل (TTK)، حيث تعد تلك القيمة هي المدة التي يستغرقها كل لاعب في تقل العدم باستخدام النيرات المتواصلة، ومن الجدير بالذكر تحتوي جميع ألعاب كول اووف ديوتي على تلك القيم السريعة لحد ما لذلك يجب على اللاعب الحرص على مخزونه من الذخيرة إلى حد ما.
حقائق حول كول اووف ديوتي
- تم بيع أكثر 250 مليون نسخة لسلسلة ألعاب كول اووف ديوتي منذ عام 2003 لتتعادل مع بعض الألعاب الشهيرة الأخرى مثل The Sims، GTA.
- مع تطور الأجزاء الأخيرة بتلك السلسة تم استخدام لقطات في اللعبة كنوع من الدعايا لتصبح أكثر واقعية.
- تهتم الشركة المنتجة الكثير من الاهتمام بالمحاربين الحقيقين عن طريق تقديم الدعم لأكثر من 20 ألف محارب وحتى تصبح اللعبة أكثر واقعية عن طريق تجربة الحروب التي خاضوها هؤلاء المحاربين كما قامت بتأمين وظائف جديدة لهم.
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