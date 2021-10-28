3 أوضاع جديدة في لعبة ماين كرافت “اللعبة الآمنة للأطفال” وكيفية الحصول على minecraft 2021

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عمر شويل - جدة تعد لعبة ماين كرافت واحدة من أشهر الألعاب في العالم كما تعتبر من أنجح الألعاب المتواجدة بعالم الألعاب الإلكترونية وقد حازت على إعجاب الملايين نظرًا لتميزها بفكرة العالم المفتوح المكون من المربعات فقط التي يمكن التحكم بها وفيما يلي سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول تلك اللعبة.

أوضاع جديدة في لعبة ماين كرافت

تبدأ تلك اللعبة بالتحكم بأحد الشخصيات المتواجدة بها وإنشاء العالم الخاص باللاعب بشكل حر، حيث يمكن للاعبين استخدام الموارد التي يحصل عليها وتكسيرها وبناء المباني المختلفة الخاصة به، بالإضافة إلى جمع الخشب والأحجار وصنع الأدوات المختلفة من خلالها كما أن هدف اللعبة هو البقاء على قيد الحياة.

طريقة لعب ماين كرافت

تحتوي اللعبة على وضعين رئيسين يمكن من خلالها الاستمتاع باللعبة وهما وضع البقاء ووضع الإبداع.

أولا وضع البقاء

يواجه اللاعبون في هذا الوضع عالم جديد من التحديات يوجب عليه استخدام الموارد المتاحة أمامهم لبناء مأوى يحتمون به من الإعداء، كذلك يجب عليهم البحث عن الطعام ومواجهة الوحوش المختلفة والقضاء عليها، ومن الجدير ذكره أن هذا الوضع مميز للغاية في تلك اللعبة.

ثانيًا وضع الإبداع

سوف يوفر لك ذلك الوضع الأساس التي يمكن من خلالها إنشاء المباني والعالم الخاص بك بكل حرية، كذلك ليس عليك القلق من الوحوش التي تهدف إلى سرقتك حيث يتم تعطيلها في هذا الوضع وعلى كل لاعب أن يفكر في صنع المباني الخاص به، كذلك تصميم الحصون والقلاع بشكل حر فهي لعبة تعمل على تنمية حس الإبداع لدى الأشخاص.

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت