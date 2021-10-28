جوجل تتيح لمستخدميها إمكانية إزالة صور للقاصرين من نتائج البحث عند الطلب

أتاحت شركة "غوغل" التي تمتلك نظام البحث على الشبكة العنكبوتية لمستخدمي الإنترنت إمكانية لتقديم طلب لإزالة صور للقاصرين من نتائج البحث.
وجاء في بيان صدر أمس الأربعاء على موقع الشركة: "وفقا للسياسة الجديدة يحق لكل شخص في عمر لا يتجاوز 18 عاما وكذلك ولوالديه وأوصيائه حاليا تقديم طلب لإزالة صور من نتائج البحث، وذلك عن طريق تنفيذ عدة خطوات بسيطة".
وترى الشركة أن هذا الابتكار سيسمح للشباب بالتحكم بشكل أفضل في بصمتهم الرقمية. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن إزالة الصور من نتائج البحث لا يعني إزالتها بالكامل من شبكة الإنترنت.
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