مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس الجديد والسعر بالسعودية

مواصفات هاتف أيفون 13 برو ماكس، أطلقت شركة آبل مؤخرًا بشهر سبتمبر الماضي سلسلتها الجديدة من هواتف أيفون 13، واحتل هاتف أيفون 13 برو ماكس قمة السلسلة للمزايا الجديدة والتطورات الرائعة الموجودة بالهاتف حيث يعتبر من أفضل الهواتف الذكية بالنسبة للكثير من الأشخاص، وقد تم توفير الهاتف بالمملكة العربية السعودية في الكثير من المتاجر ومحلات البيع للجوالات لهذا نتابع معكم للتعرف على سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعودية مع المزايا المتوفرة به.

مواصفات أيفون 13 برو ماكس الجديد من آبل

تفننت شركة آبل هذه المرة في توفير الهواتف الجديدة التابعة لسلسلة أيفون 13 بمزايا جديدة رائعة لم توجد في السلاسل القديمة، ونوضح لكم اليوم مزايا أيفون 13 برو ماكس الجديد وهي:

يتميز الهاتف بقدرته على مقاومة الماء لفترة قد تصل إلى نصف ساعة. سعة الذاكرة الجديدة بالهاتف كبيرة جدًا تصل حتى 8 جيجا بايت. الكاميرا الأمامية من النوع المزدوج وجودتها تصل إلى 12 ميجا بكسل، أما عن الكاميرا الخلفية فإن الجودة أعلى حيث تصل إلى 1080 بيكسل. سعة البطارية كبيرة تجعلها تدوم لساعات طويلة بدون شحن حيث أنها تصل إلى 4000 مللي أمبير. دقة الشاشة المتاح بها الهاتف 16 ميجا بكسل. الهاتف يعمل مع جميع أنظمة التشغيل بسهولة. كما أنه متاح به خاصية لتنقية الصوت لعدم سماع الذبذبات. يستخدم الهاتف شاحن يعمل بخاصية الشحن السريع.

سعر هاتف أيفون 13 برو ماكس بالسعودية

بعد توفير هواتف أيفون 13 الجديدة في السعودية يبحث معظم الأشخاص وخاصةً محبي هواتف آيفون من شركة آبل عن سعر أيفون 13 برو ماكس بالسعودية وهذه هي أسعار هواتف آيفون 13 الجديدة: