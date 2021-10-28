كم يبلغ سعر مايكروسوفت Surface Duo2 وموعد الطرح في الأسواق 

في الفترة الأخيرة أوضحت شركة مايكروسوفت أنها في القريب العاجل عن الكشف عن جوال جديد Surface Duo2 وبالتالي يعتبر هذا الإصدار الثاني من خلال هذه السلسلة وأوضحت أنها سوف تقوم بالإعلان هذا الأمر بشكل رسمي Microsoft Event وكذلك أوضحت عن بعض الأجهزة الجديدة مثل لأب توب Surface Studio Surface Go 3 وتشمل أيضا الجهاز اللوحي Surface Pro 8 لهذا سوف نتعرف من خلال أهم مواصفات مايكروسوفت Surface Duo2 وموعد نزول الأسواق.

سعر مايكروسوفت Surface Duo2

أعلنت شركة مايكروسوفت أنها سوف تقوم بالإعلان عن إصدار الجوال Surface Duo2 وبالتالي يهتم الأشخاص بمعرفة إصداره في الأسواق حيث أعلنت بعد المصادر الرسمية عن طريق عمل مؤتمر لهاتف Microsoft Event في يوم 22 سبتمبر، وأكدت أن هذا الهاتف سوف يكون متوفر في الأسواق 21 أكتوبر لكي يتمكنوا من حجزة عن طريق الشركة.

وبالتالي سوف يتم إصدار جوال Surface Duo في شهر سبتمبر 2020 بسعر 1399 دولار ويصل سعره 5200 ريال سعودي، أما بالنسبة الإصدار الثاني يزداد 100 دولار يصبح بسعر 1499 دولار 5600 ريال.

مواصفات مايكروسوفت سيرفس دو 2

يمكنك الآن معرفة جميع مواصفات جوال Surface Duo2 الجديد من خلال النقاط التالية :