نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم يبلغ سعر مايكروسوفت Surface Duo2 وموعد الطرح في الأسواق في المقال التالي
في الفترة الأخيرة أوضحت شركة مايكروسوفت أنها في القريب العاجل عن الكشف عن جوال جديد Surface Duo2 وبالتالي يعتبر هذا الإصدار الثاني من خلال هذه السلسلة وأوضحت أنها سوف تقوم بالإعلان هذا الأمر بشكل رسمي Microsoft Event وكذلك أوضحت عن بعض الأجهزة الجديدة مثل لأب توب Surface Studio Surface Go 3 وتشمل أيضا الجهاز اللوحي Surface Pro 8 لهذا سوف نتعرف من خلال أهم مواصفات مايكروسوفت Surface Duo2 وموعد نزول الأسواق.
سعر مايكروسوفت Surface Duo2
أعلنت شركة مايكروسوفت أنها سوف تقوم بالإعلان عن إصدار الجوال Surface Duo2 وبالتالي يهتم الأشخاص بمعرفة إصداره في الأسواق حيث أعلنت بعد المصادر الرسمية عن طريق عمل مؤتمر لهاتف Microsoft Event في يوم 22 سبتمبر، وأكدت أن هذا الهاتف سوف يكون متوفر في الأسواق 21 أكتوبر لكي يتمكنوا من حجزة عن طريق الشركة.
وبالتالي سوف يتم إصدار جوال Surface Duo في شهر سبتمبر 2020 بسعر 1399 دولار ويصل سعره 5200 ريال سعودي، أما بالنسبة الإصدار الثاني يزداد 100 دولار يصبح بسعر 1499 دولار 5600 ريال.
مواصفات مايكروسوفت سيرفس دو 2
يمكنك الآن معرفة جميع مواصفات جوال Surface Duo2 الجديد من خلال النقاط التالية :
- يصل وزن الجوال حوالي 284 جرام ، بينما يوجد في الشاشة طبقة من الحماية غوريلا جلاس، أما بالنسبة للهيكل الخلفي للجوال زجاجي محمية أيضا بطبقة حماية غوريلا جلاس.
- يمكن وضع شريحة اتصال أو الشريحة الإلكترونية، ويمكن طي يصبح مقاسها 8.3 أنش من نوع أموليد، أما درجة وضوح الشاشة 401 بيكسل لكل أنش، يكون حجم الشاشة في الوضع التقليدي يبلغ 5.8 أنش من نوع أموليد.
- أما بالنسبة للمعالج من نوع سناب دراغون : 888 مصنع من 5 نانو متر، وكذلك ثماني النواة مكون من ثلاث وحدات.
- تخزين الجوال تكون سعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت و512 جيجابايت، الكاميرا الخلفية دقه 12 ميجابكسل و12 ميجابكسل و16 ميجابكسل.
- دقه الفيديو 4K بعدد 60 أطار والتصوير البطيء بعدد 240 أطار في الثانية، وكاميرا الإمامية : دقه 12 ميجابكسل، بلوتوث، والبطارية 4449 ملم أمبير، وشحن سريع 23 وآت .
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