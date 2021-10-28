نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “استقطب” تردد مارينا اف ام Marina TV أول محطة إذاعة في الكويت في المقال التالي
مارينا قناة كويتية ومحطة إذاعية يصل إرسالها من خلال قمر نايل سات، مارينا اف ام هي إحدى القنوات الفضائية التي تبث من الكويت ولديها ترتيب مميز من حيث نسب المشاهدة والأفضلية. تعتمد القناة على أسلوب النقاش المكثف لمعالجة موضوع ما والبحث في أعماقه. تظهر مارينا بشكل أوضح في حوارات تجمع شخصيات مختلقة قد تكون اجتماعية او فنية حيث يتم تناول قضايا شبابية واجتماعية هي محل دائرة اهتمام شرائح واسعة على القناة خاصة شريحة الشباب لوضع الحلول ومشاركة التجارب لتعكس بذلك وجهات النظر وتقديم رؤي واقعية لأمور كثيرة في الساحة الكويتية.
ما هي قناة مارينا
تتخذ قناة مارينا “للنغم رقم” شعاراً لها، وتتخذ من مجمع مارينا مول مقراً لها، ويكون بثها مجاني بدون تشفير، ويضم بثها الفضائي العديد من الفقرات الإخبارية أو الفنية والاجتماعية والمسابقات فقدمت تميزاً لافتاً من خلال برامجها التي تأتي بشكل حداثي ويناسب الطرح فيها ما يمكن ان يكون سبباً للتفاعل مع الجمهور.
تمثل مارينا فرادة القنوات والتي بدأ تدشينها وإطلاقها في 2005م، وهي أول محطة إذاعة في الكويت- أجادت القناة ولا زالت اختيار المواضيع المهمة لتقديمها للجمهور بشكل تصل لهم الفائدة منها حيث تجري القناة لقاءات مباسرة مع مختلف الضيوف قد يكونوا محسوبين على الفن والرياضية والطب والإعلام، كما تجري تجري مداخلات هاتفية مع المعنيين والمسؤولين وزارات الدولة. وتعتمد مارينا موجة FM اف ام للإذاعة عبر موجة 90.4.
قناة مارينا تردد
تردد مارينا اف ام الإذاعية من خلال قمر نايل سات وفق آخر تحديث 2021 هو.
|التردد
|12687
|معدل الترميز
|30000
|مركز الاستقطاب
|V
|القمر الصناعي
|Eutelsat 8 West B ( مدار نايل سات)
يمكن ببساطة ضبط التردد المذكور الخاص ب (قناة مارينا الإذاعية) من خلال إدراج بياناته بشكل صحيح في جهاز الاستقبال والخطوات تكون:
- اضغط على زر القائمة MENUE من جهاز التحكم عن بعد ثم أنقر على أيقونة التركيب
- عّين البحث اليدوي Manual Scan وأنتقل بالسهم الى قمر نايل سات والبحث فيه.
- ادخل التردد المدرج في الجدول السابق ثم أنقر على OK THEN SAVE.
- بمجرد حفظ التردد تتم عملية البحث عن القناة خلال لحظات وتنزيلها في القائمة.
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