“استقطب” تردد مارينا اف ام Marina TV أول محطة إذاعة في الكويت

مارينا قناة كويتية ومحطة إذاعية يصل إرسالها من خلال قمر نايل سات، مارينا اف ام هي إحدى القنوات الفضائية التي تبث من الكويت ولديها ترتيب مميز من حيث نسب المشاهدة والأفضلية. تعتمد القناة على أسلوب النقاش المكثف لمعالجة موضوع ما والبحث في أعماقه. تظهر مارينا بشكل أوضح في حوارات تجمع شخصيات مختلقة قد تكون اجتماعية او فنية حيث يتم تناول قضايا شبابية واجتماعية هي محل دائرة اهتمام شرائح واسعة على القناة خاصة شريحة الشباب لوضع الحلول ومشاركة التجارب لتعكس بذلك وجهات النظر وتقديم رؤي واقعية لأمور كثيرة في الساحة الكويتية.

ما هي قناة مارينا

تتخذ قناة مارينا “للنغم رقم” شعاراً لها، وتتخذ من مجمع مارينا مول مقراً لها، ويكون بثها مجاني بدون تشفير، ويضم بثها الفضائي العديد من الفقرات الإخبارية أو الفنية والاجتماعية والمسابقات فقدمت تميزاً لافتاً من خلال برامجها التي تأتي بشكل حداثي ويناسب الطرح فيها ما يمكن ان يكون سبباً للتفاعل مع الجمهور.

تمثل مارينا فرادة القنوات والتي بدأ تدشينها وإطلاقها في 2005م، وهي أول محطة إذاعة في الكويت- أجادت القناة ولا زالت اختيار المواضيع المهمة لتقديمها للجمهور بشكل تصل لهم الفائدة منها حيث تجري القناة لقاءات مباسرة مع مختلف الضيوف قد يكونوا محسوبين على الفن والرياضية والطب والإعلام، كما تجري تجري مداخلات هاتفية مع المعنيين والمسؤولين وزارات الدولة. وتعتمد مارينا موجة FM اف ام للإذاعة عبر موجة 90.4.

قناة مارينا تردد

تردد مارينا اف ام الإذاعية من خلال قمر نايل سات وفق آخر تحديث 2021 هو.