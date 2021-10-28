نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الكشف عن كاميرات المراقبة المخفية في محلات الملابس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من الفتيات خلال هذه الفترة عن طرق الكشف عن كاميرات المراقبة المخفية في محلات الملابس، وخاصة بعد انتشار حوادث التجسس من بعض ملاك محلات الملابس على الفتيات وتصويرهن من خلال وجود فتحه سريه بها كاميرا بأماكن قياس الملابس، وكانت آخرهم واقعة محل ملابس العمرانية الحادثة الشهيرة، حيث حذر العديد من الأشخاص جميع الفتيات والسيدات من وجود تلك الكاميرات التي تقوم بتصويرهن وكشف عوراتهن أمام هؤلاء عديمي الأخلاق، ولكي تعلمي أماكن اختباء الكاميرات يجب عليكي قراءة المقال حتى نهايته والتعرف على الطرق المختلفة لكشف أماكن الكاميرات والمخفية.

طرق الكشف عن كاميرات المراقبة المخفية

مما شك فيه أنه ليس من السهل على الكثير من الأشخاص تميز أماكن كاميرات المراقبة وأماكن وجودها، وخاصة مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خلال هذه الفترة، ووجود كاميرات صغيرة الحجم لا يمكن مشاهدتها، فضلاً عن وجود أحجام مختلفة من الكاميرات، حيث يمكن إخفاء الكاميرات في أماكن لا يمكن أن تتخيلها، حيث يمكن إخفاء تلك الكاميرات في الشقوق الصغيرة أو داخل المصابيح، فضلاً عن وجود كاميرات بدون أسلاك أو كابلات، حيث أنها تعمل لا سلكياً مما يزيد من صعوبة اكتشاف تلك الكاميرات.

الطريقة الأولى من خلال استخدام أندرويد

يتوفر الآن على متجر جوجل بلاي الشهير تطبيق مجاني يُدعى Glint Finder، حيث أنه يُساعد كثيراً في الكشف عن أماكن وجود الكاميرات المخفية، حيث أنه يستخدم المستشعر المغناطيسي الموجود في هواتف أندرويد، وذلك من خلال استخدام كاميرا الجهاز، ويتم تحديد الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من تلك الكاميرات.

الطريقة الثانية من خلال استخدام كاميرا الهاتف

من أجل الكشف عن كاميرات المراقبة المخفية في محلات الملابس أو الأماكن الخاصة التي يجب ألا تكون فيها يمكنك استخدام كاميرا الهاتف الخاص بك، حيث ان كاميرات التجسس تكون مزودة بمصابيح ليد خضراء أو حمراء، وهى تعمل حتى في الإضاءة المنخفضة من أجل الحصول على صور واضحة، حيث يجب عليك القيام بتشغيل كاميرا الموبايل مع الفلاش والبحث في قطع الأثاث او الأسقف، ومع التركيز سوف يظهر لمعاناً واضحاً بسبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.