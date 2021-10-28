ما هي متطلبات تثبيت لعبة كول أوف ديوتي Call Of Duty على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

لعبة كول اوف ديوتي من أكثر الألعاب شهرة وسط ألعاب الأكشن التي تحاكي الواقع حيث أنه تتميز بالإثارة والتشويق والتحدي، تم تطوير اللعبة لكي يتمكن أصحاب الهواتف الأندرويد والآيفون من تحميلها على الهواتف لسهولة التعامل، وإن هذه اللعبة تعد من أشهر ألعاب الرويال باتل التي تحظى على إعجاب أعداد غفيرة من الممارسين.

كول اوف ديوتي

هي لعبة من ألعاب الفيديو التي تعمل على منصات الأندرويد والآيفون، وكافة أجهزة الكمبيوتر وأصبحت هي المنافس القوي لأكبر الألعاب التي انتشرت في الآونة الأخيرة، كما يحاول المطورون تحسين التصميمات والخرائط الخاصة باللعبة في كل اصدار يتم طرحه.

مواصفات كول اوف ديوتي على الكمبيوتر

تحتاج اللعبة إلى بروسيسور: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300.

بالإضافة إلى سرعة البروسيسور: 3.00 GHz.

كذلك يتطلب مساحة الرام: 8 جيجا بايت.

كما أن نظام التشغيل قد يكون 64 جيجا بايت ويندوز 7، ويندوز 8.1، ويندوز 10.

يتم استخدام كارت شاشة نفيديا جي فورس جي تي إكس 960 2GB / أيه إم دي راديون R7 370 بمساحة 2GB بكسل تظليل 5.1. فيرتكس شادر: 5.1.

كذلك مساحة ذاكرة التخزين: 30 جيجا بايت.

مميزات كول اوف ديوتي