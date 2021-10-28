نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي متطلبات تثبيت لعبة كول أوف ديوتي Call Of Duty على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في المقال التالي
لعبة كول اوف ديوتي من أكثر الألعاب شهرة وسط ألعاب الأكشن التي تحاكي الواقع حيث أنه تتميز بالإثارة والتشويق والتحدي، تم تطوير اللعبة لكي يتمكن أصحاب الهواتف الأندرويد والآيفون من تحميلها على الهواتف لسهولة التعامل، وإن هذه اللعبة تعد من أشهر ألعاب الرويال باتل التي تحظى على إعجاب أعداد غفيرة من الممارسين.
كول اوف ديوتي
هي لعبة من ألعاب الفيديو التي تعمل على منصات الأندرويد والآيفون، وكافة أجهزة الكمبيوتر وأصبحت هي المنافس القوي لأكبر الألعاب التي انتشرت في الآونة الأخيرة، كما يحاول المطورون تحسين التصميمات والخرائط الخاصة باللعبة في كل اصدار يتم طرحه.
مواصفات كول اوف ديوتي على الكمبيوتر
- تحتاج اللعبة إلى بروسيسور: Intel Core i5-4430 / AMD FX-6300.
- بالإضافة إلى سرعة البروسيسور: 3.00 GHz.
- كذلك يتطلب مساحة الرام: 8 جيجا بايت.
- كما أن نظام التشغيل قد يكون 64 جيجا بايت ويندوز 7، ويندوز 8.1، ويندوز 10.
- يتم استخدام كارت شاشة نفيديا جي فورس جي تي إكس 960 2GB / أيه إم دي راديون R7 370 بمساحة 2GB بكسل تظليل 5.1. فيرتكس شادر: 5.1.
- كذلك مساحة ذاكرة التخزين: 30 جيجا بايت.
مميزات كول اوف ديوتي
- من المميزات التي تميز الألعاب أنها تدعم اللغة العربية.
- تتيح اللعبة للاعب إنشاء غرفة خاصة به في أي وقت يريده.
- كما أنها تعمل على الأجهزة التي لها مواصفات متوسطة ذات وضوح متوسط.
- بالإضافة إلى أن اللعبة تتمتع بجرافيك عالي جدًّا في حالة إذا كان الهاتف بمواصفات عالية.
- تتم حماية اللعبة على أعلى مستوى مما يؤدي إلى التقليل من حالات الاختراق.
- بالإضافة إلى المروحيات والوسائل الأخرى التي تزيد من حماس وإثارة اللعبة.
- إمكانية تكوين فريق اللعب مكون من خمسة أفراد للعب المغامرة بحماس أكبر.
- يمكنك اختيار الشخصية التي تلعب بها ضمن عدة شخصيات داخل اللعبة منها المسعف والمدافع والميكانيكي والكشاف والنينجا والمهرج.
- كما يمكن للاعب أن يختار بين النمط البسيط حيث يتم توجيه مؤشر السلاح الخاص به تجاه العدو فيتم الاطلاق تلقيائيًا أو النمط الثاني وهو توجيه السلاح نحو العدو والضغط على زر الاطلاق لتوجيه الطلقة إلى العدو.
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