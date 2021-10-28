شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى ”ميتا”

أعلنت مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، الخميس، أنه الشركة ستغير اسم الشركة الأم للوسائط الاجتماعية إلى "ميتا"، لتضم تحت مظلتها التطبيقات الاجتماعية التابعة لها، وأشهرها موقع فيسبوك، بالإضافة إلى إنستجرام وواتساب.

ويعكس تغيير الاسم الذى تم الإعلان عنه فى مؤتمر "Facebook Connect" طموحات الشركة المتزايدة خارج وسائل التواصل الاجتماعى مع "ميتافيرس"، وهو مصطلح خيال علمى كلاسيكى اعتمدته فيسبوك لوصف رؤيتها للعمل واللعب فى عالم افتراضى يمثل مستقبل مواقع التواصل.

قال زوكربيرج عبر صفحته الرسمية: "يُنظر إلينا اليوم كشركة وسائط اجتماعية، لكن فى حمضنا النووى نحن شركة تبنى التكنولوجيا لربط الناس، والميتافيرس هى الحدود التالية تماماً كما كانت الشبكات الاجتماعية عندما بدأنا".