نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة فيسبوك تعلن عن اسمها إلى ميتا ونشر صور الشعار الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مؤسس شركة فيسبوك “مارك زوكربيرج، عن تغيير اسم الشركة بداية من اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، ليصبح الاسم الجديد شركة “ميتا”، أو كما تداولات العديد من قنوات الاخبار “ميتا فيرس”، وهو الاسم الجديد للشركة الأم التي سيندرج تحتها خدمات موقع التواصل العالمي فيسبوك، وخدمات واتساب وانستجرام، وقد عرض “زوكر بيرج” الشارة الجديدة أو الهوية الجديدة لاسم الشركة (Meta)، والتي تحمل شعار مشابه تقريبا لعلامة ما لا نهاية في الرموز الرياضية.

سبب اختيار اسم ميتا لشركة فيسبوك .. ما معني ميتا ؟

قال الرئيس التنفيذي ومؤسس موقع التواصل العالمي “الفيسبوك” ذي الصيت الأكثر انتشاراً في غالبية الدول، أنه من اليوم الخميس ستصبح اسم الشركة “ميتا”، وانه قد قام باختيار هذا الاسم والذي يرتبط باللغة اليونانية ويعني “ما بعد”، أي أنه هناك أشياء كثيرة إضافية ينبغي بناؤها، وهو ما يشير لسعي “مارك زوكربيرج” لإحداث سلسلة من التطورات وإضافة تقنيات جديدة.

جدير بالذكر أن موقع التواصل العالمي الفيسبوك كان قد تعرض لأكبر مشكلة تقنية منذ إنشاؤه مطلع الشهر الحالي، وهو ما تسبب في تعطل خدمات فيسبوك وماسنجر وواتساب وانستجرام في العديد من دول العالم لقرابة 7 ساعات متصلة، الأمر الذي سبب حالة من القلق لدى الملايين من النشطاء على صفحات تلك المواقع، وحدد البعض بوصول حجم الخسائر يومها لقرابة 7 مليار دولار.

صور شعار شركة meta فيسبوك سابقا

قال زوكربيرج مؤسس فيس بوك، أنه تم إقرار هذا الإجراء ليكون في إطار السعي نحو تضمين رؤية الشركة للواقع الافتراضي لما هو قادم او المستقبل، متوقا وصول منتجات ميتافيرس لقرابة مليار شخص مع بلوغ العقد القادم.

أضاف أنه من المخطط ليكون “ميتافيرس”، مكان يستطيع فيه المستخدمون العمل والتفاعل وتكوين المحتوى وخلق المنتجات، وأنه يأمل أن يكون نظام بيئي جديد يساعد الملايين على إيجاد وظائف جديدة للمبدعين، وسيتم خلال الساعات القادمة عرض المزيد من البيانات والتفاصيل حول الشركة الجديدة وخططها في المستقبل القريب للمستخدمين.