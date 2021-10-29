نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص مركز قارينا فري فاير شحن Free fire عن طريق الـ ID بطريقة رسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قارينا فري فاير شحن لا شك بأن الجواهر في لعبه فري فاير في غاية الأهمية، لذلك سنقوم بتعليمك على كيفيه شحن جواهر فري فاير بطريقه رسمية دون الحاجة الى الكذب، وننصح جميع ألاعبين اللذين يحبون الألعاب الإلكترونية بأنهم لا يا نخدعون بالمواقع المحتالة، حيث تعمل الكثير من المواقع الأيميل والباسورد الخاص بك باللعبة ومن ثم يقوموا بسرقه حسابك لذلك انتبه لكى لا يتم خداعك.

قارينا فري فاير شحن

شحن جواهر فري فاير حيث تتكون لعبه فري فاير من خرائط يقوم اللاعب بالدخول فيها ثم يقاتل من أجل البقاء في النهاية والفوز، لكنك لا تستطيع الفوز إذا لم تكن قمت بشراء الكثير من الأسلحة والقنابل من متجر اللعبة، حيث الجواهر يمكنك شراء بها كل شئ من المتجر مثل الملابس التي تساعدك على الاختفاء في الأعشاب وغيرها، يمكن أيضا تزويد نفسك بالكثير من الأسلحة لكى تتمكن من الفوز بكل سهولة.

طريقه شحن جواهر قارينا فري فاير

كما ذكرنا في البداية، لا تقوم بالمخاطرة عن طريق ادخال بياناتك في المواقع الوهمية، يمكنك الوثوق فقط في المواقع الرسمية الخاصة باللعبة، اتبع الخطوات الأتية:

يجب اولا الدخول على أي متصفح ثم الدخول على موقع shop2game

ثانيا يمكنك تسجيل الدخول إذا كنت قومت بالتسجيل مسبقاً

أما إذا كنت جديد يمكنك أنشاء حساب عن طريق البريد الإلكتروني أو تسجيل رقم هاتفك لكى يتم إرسال رسالة تأكيد.

بعد تسجيل دخولك علي الموقع اختار البلد الذي تعيش فيها.

وبعد ذالك قم باختيار عدد الجواهر التي تريد شحنها على حسابك داخل اللعبة.

من ميزة هذا الموقع بأنه يتوفر فيه جميع وسائل الدفع المتوفرة داخل كل البلاد.

وذلك بعد أتمام عمليه الدفع في غضون ثوانٍ ستحصل على الجواهر المرادة في حسابك.

طريقه اخرى للشحن

هذه الطريقة متوفرة أيضا في طريقه شحن شدات ببجي، يمكنك ربح الجواهر عن طريق مشاهدة الإعلانات اليومية داخل اللعبة، حيث يتم تحديث عددها كل يوم بعد الساعة 12، إذا قمت بجمع الجواهر يوميا سيتوفر لديك عدد لا بأس به في نهاية الأسبوع، يمكنك شراء به أي شئ تريده من داخل موقع اللعبة.