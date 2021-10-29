تمتع مجانًا بمشاهدة مذهلة لفيديوهات اليوتيوب مع تطبيق Youtube Vanced

بعض محبي اليوتيوب يبحثون دائما عن برامج تتيح لهم من مشاهدة بعض ما يعرض على اليوتيوب مجانا بدون أية تكلفة مادية على متابعي ومشاهدي اليوتيوب، ومن أحدث البرامج التي تعرض فيديوهات يوتيوب تطبيق Youtube Vanced المجاني أحد أفضل التطبيقات الغير متواجدة على متجر جوجل بلاي للاندرويد والتي تتيح لك الفرصة للاستمتاع بمشاهدة الفيديوهات بدون انقطاع أو تشويش، فإذا كنت ممن يعانون من عيوب الحساب المجاني على تطبيق يوتيوب الأصلي فإليك الحل للاستمتاع بكافة المميزات المدفوعة وبدون أي مقابل مادي، فقط كل ما عليك فعله هو تحميل تطبيق يوتيوب فانسيد من موقعه الرسمي، فهو لا يتوفر بمتجر جوجل بلاي Google Play Store باعتباره أحد التطبيقات المنافسة لليوتيوب المدفوع، ومن خلال موقع ثقفني نعرض لكم المزايا وخطوات تنزيله على هاتفك وطريقة التشغيل.

مميزات youtube vanced

حجب الإعلانات التي تظهر خلال مشاهدة الفيديو أو قبلها وعلى الزائر مشاهداتها باستمرار دون رغبة منه لفعل ذلك. إمكانية الاستمتاع بالفيديو في الخلفية أثناء قيامك بأحد المهمات الأخرى. تطبيقه لوضع Dark Mood بلونه الأسود المريح للعين والموفر للطاقة، أحد مميزات تطبيق يوتيوب فانسيد المجاني. خيار تكرار عرض الفيديو فور انتهائه أو اختيار طريقة عرض الفيديوهات تتابعًا أو عشوائيًا أو بالتكرار، وهي أحد المميزات المتاحة في الحسابات المدفوعة على تطبيق يوتيوب الأساسي. اختيار شكل وتصميم وألوان صفحات العرض والتعليقات، وأيضًا التحكم في مستوى الصوت بالإضافة إلى درجة سطوع الشاشة. اختيار جودة الفيديو وتحديدها لتُضبط تلقائيًا فور ضبطها أول مرة دون الحاجة لتحديدها في كل مرة، مما يوفر عليك استهلاك باقة الإنترنت، وعرضه للمحتوى بما يتناسب مع سرعة شبكة الإنترنت لدى المستخدم.

تطبيق Youtube Vanced الغير موجود على متجر جوجل بلاي للاندرويد:

من الجدير بالذكر حيث أنه مع تضييق مطوري شركة جوجل Google الحدود والمساحة لمستخدمي موقع يوتيوب المجاني، واحتكارهم للعديد من المميزات لأصحاب الحسابات المدفوعة Youtube Premium، فكر مطوري تطبيق يوتيوب فانسيد في طريقة لإتاحة مميزات الحسابات المدفوعة باشتراك شهري وجعلها متاحة للمستخدمين بدون مقابل، وبناءً على ذلك تم إطلاق تطبيق Youtube Vanced المميز، مع توفير العديد من مميزات الأمان التام من حيث استخدام بيانات المستخدمين وطريقة عرضها، وتوفير العديد من المميزات الحصرية.

طريقة تشغيل تطبيق يوتيوب vanced