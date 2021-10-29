نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “خاصية جديدة” تعدد اللاعبين في لعبة جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الخامس grand theft auto 5 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد لعبة جراند ثفت اوتو5 واحدة من أشهر ألعاب الأكشن التي تجمع بين عناصر قيادة السيارات المختلفة بجانب عناصر الأكشن من خلال قيام اللاعب التجول بداخل ريق لوس سانتوس في وسط الجبال والشواطئ الرائعة، وقد تمكنت تلك اللعبة من تحقيق مبلغ وقدره 500 مليون دولار في اليوم الأول لإطلاقها بجانب تحطيم الأرقام القياسية بعدد المبيعات.

جراند ثفت اوتو 5

أصبحت لعبة جراند ثفت اوتو5 محط انتباه العديد من المستخدمين بكافة أنحاء العالم خلال الفترة الأخيرة بالإضافة إلى ازدياد عملية تحميلها على إصدارات الأجهزة المختلفة، ويرجع كل ذلك بفضل مجموعة التحديثات الأخيرة الخاصة باللعبة التي جعلتها أكثر إثارة وتشويقًا من ذي قبل وتميزه عن جميع الألعاب الإلكترونية الأخرى.

تحميل لعبة جراند ثفت اوتو5

تدور قصة اللعبة حول سرقة العديد من السيارات ويقوم اللاعب في استردادها مرة أخرى بواسطة أتباع بعض التعليمات وإنجاز المهام التي تقدمها له اللعبة، كذلك تدور أحداث قصة اللعبة حول 3 شخصيات يمكن محاكاتهم بداخل اللعبة وهم مايكل وفرانكلين وتريفور، تترابط القصة بينهم ليكملوا جميع المهام معًا، فيمكن للاعبين التحويل بين الشخصيات من أجل إنجاز المهام المطلوبة، بالإضافة لذلك توفر اللعبة الحرية للاعبين في اختيار الشخصيات واكتشاف العالم المفتوح الذي يتضمن نظام بيئي كامل، حيث يمكن للاعبين سرقة ماكينات الصرافة والمشاركة بالعديد من الأنشطة المختلفة مثل السباق الثلاثي والقفز والغولف والتنس واليوجا وغيرها.

خصائص لعبة جراند ثفت اوتو5

سوف توفر لك لعبة جراند ثفت اوتو5 العديد من الخصائص المميزة وتتمثل تلك الخصائص في التالي:

تعدد اللاعبين

تحتوي اللعبة على تطور الفرق الذي يشبه ماكس بايت 3 حيث سوف تمكنك اللعبة من سرقة السيارات وإنشاء فريق من 5 أشخاص لإتمام المهام واكتساب الخبرات.

الشخصيات

يعد أسلوب اللعبة الخاص أحد أهم المميزات التي تحتوي عليها فلا تلعب بشخصية واحدة بل يمكنك التحويل بين 3 شخصيات مختلفة لكلًا منها مهامها الخاصة.

العالم المفتوح

توفر اللعبة خريطة بحجم مدينين كاملتين يمكن التحرك بداخلهم بشكل حر كما تعد من أكبر خرائط العالم المفتوح التي تم إصدارها بتاريخ ألعاب الفيديو، ومن الجدير ذكره أنها لعبة مميزة للغاية.