“الجديد كله” تحديث ببجي نيوستيت pubg newstate وكيفية تنزيله على أجهزة الأندرويد والأيفون

كان من المتوقع أن يتم طرح لعبة ببجي نيوستيت في نهاية شهر سبتمبر الماضي أو أول شهر أكتوبر الجاري لكن لم يحدث هذا مما أصاب العديد من عشاق تلك اللعبة بصدمة كبيرة لذلك من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول هذا الإصدار الجديد من لعبة ببجي المنتظر إصداره قريبًا.

تحديث ببجي نيوستيت pubg newstate

تشير التوقعات الحالية أن لعبة ببجي نيوستيت سوف تصبح متاحة للاعبين في أواخر الشهر الحالي (31 من أكتوبر 2021)، وقد ظهر تاريخ الإصدار الجديد علي قائمة كلًا من أبل ستور وجوجل بلاي للعبة والذي أصبح متاح أن يتم التسجيل المسبق لها لكل من أندرويد وiOS، ففي حين التسجيل المسبق للعبة على أبل ستور سوف تتمكن من رؤية الإعلان الخاص بطرحها أسفل الشعار المتواجد في الجانب الأيسر.

لعبة ببجي نيوستيت

لا تحمل لعبة ببجي نيوستيت اسمًا جديدًا فقط بل يعد هذا الإصدار عبارة عن لعبة جديدة كليًا وليست خريطة أو مرحلة جديدة من النسخة السابقة لها.

حيث تحتوي تلك اللعبة على عالم جديد بالكامل سواء في المكان والزمان كما تتميز بوجود تغير شامل من حيث الدراجات النارية الكهربائية والسيارات الكهربائية وغيرها من العناصر المميزة.

كما تزويد هذا الإصدار بالعديد من الرسومات الرائعة التي تساعد على انغماس اللاعبين في ساحات المنافسة.

كذلك يعد من أهم الأمور التي سوف توفرها هي الأداء السلسه والمستقر وأداء أفضل من النسخة السابقة كل ذلك بفضل الرسومات العالمية وتقنيات الإضاءة الحديثة للغاية.

بالإضافة إلى ذلك يضم هذا الإصدار العديد من الأحدث الرائعة والجديدة للغاية.

تحميل لعبة ببجي نيوستيت

أعلنت الشركة المطورة للعبة في وقت سابق على إمكانية اللاعبين في الحصول على المعلومات الأولية الخاصة باللعبة عن طريق التسجيل بمتجر جوجل أو أبل ستور، وفي خلال الأيام القليلة السابقة بلغ عدد طلبات التسجيل على الموقع الرسمي للعبة نحو 100 مليون طلب نظرًا لتقديم هذا الإصدار العديد من التحسينات الرائعة للعب من خلال الأجهزة المحمولة، ومن الجدير ذكره أن لعبة ببجي نيوستيت لعبة مميزة للغاية.