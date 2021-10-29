هل تطبيق واتساب الذهبي الإصدار الجديد بعد تحديثه whatsapp gold آمن تماماً مع المستخدمين؟

يعتبر الواتساب الذهبي هو واحد من أشهر وأفضل تطبيقات المراسلة والدردشة التي ظهرت في الآونة الأخيرة حيث قاموا بعض المطورين من إصدار تلك النسخة المستحدثة من برنامج واتس اب وإضافة العديد من المميزات الفريدة لها التي لا يمكن الحصول عليها بالتطبيق الأصلي وفيما يلي سوف نتحدث عن المزيد حول هذا التطبيق

الواتساب الذهبي

الواتس اب الذهبي هو أحد البدائل القوية للغاية لتطبيق الواتس اب الرسمي نظرًا لما يحتويه من مميزات وخصائص جديدة، كما أنه من التطبيقات المجانية تمامًا التي لا تحتاج إلى أي رسوم مالية للتحميل بالإضافة إلى عمله بجودة رائعة تناسب جميع الأعمال، وقد أضاف مطوري هذا التطبيق العديد من الألوان المميزة والثمات المختلفة لكي ينال اعجاب الكثير من الأشخاص بمختلف الأذواق.

خصائص تطبيق الواتساب الذهبي

يتم هذا التطبيق بالعديد من الخصائص المميزة التي تشتمل على التالي:

تفعيل خاصية الوضع المظلم.

ظهور خاصية كاسر بروكسي vpn.

تفعيل الوضع الشفاف.

خيار الوصول السريع.

خاصية النص التي تعد واحدة من الخيارات

التي تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل دون قيود.

التي تمكن المستخدمين من إرسال الرسائل دون قيود. لا يمكن حظر هذا الإصدار.

إرسال الرسائل الجماعية بداخل الجروبات.

توفير أكثر نت 999 ثيمات جديدة.

فصل محادثات المجموعات بمحادثات سرية.

سحب صف المحادثات للوصل بشكل سريع للشاشة الرئيسية.

فصل الإنترنت من على التطبيق فقط.

الاحتفاظ بخصوصية المراسلة بوضع رقم أخر على الواتس نفسه.

هل تطبيق الواتساب الذهبي آمن

يعد تطبيق الواتس اب الذهبي تطبيق معدل من الواتس اب الرسمي كما يحتوي على العديد من الإضافات المميزة التي تم الحصول عليها عن طريق بعض الجمل البرمجية بالكود المصدري بالواتس اب الأصلي، كما تم عمل تلك التعديلات من قبل مجموعة من المطورين المؤهلين في التعامل مع برمجة جميع تطبيقات الأندرويد لذلك يجدر بالذكر أن هذا التطبيق واحد من نسخ الواتس اب الآمنة 100%، كما أنها لا تواجه أي مشاكل وتم اختبارها بشكل كبير لضمان جودتها كما يتم تحديثها بشكل مجاني ودوري لذلك لا داعي للقلق فهي واحدة من نسخة الواتس اب المستقرة تمامًا، لذا فإنه تطبيق مميز للغاية.