نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة التشويق والمغامرة “لعبة فورت نايت التحديث الجديد 2021” fortnite في إطار جديد ومعدات حديثة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلال الآونة الأخيرة ظهرت لعبة فورت نايت بالعديد من الإصدارات المختلفة الرائعة وتتضمن تلك اللعبة المعارك متعددة اللاعبين بالإضافة إلى ألعاب الباتل مما يجعلها واحدة من أكبر المنافسين لأشهر العاب التنافس والمغامرة في تلك الفترة وفيما يلي ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم المزيد من المعلومات حول تلك اللعبة بإصدارها الأحدث لذلك تابعوا معنا السطور التالية، لذا نقدم لكم لعبة التشويق والمغامرة “لعبة فورت نايت التحديث الجديد 2021” fortnite في إطار جديد ومعدات حديثة.

لعبة فورت نايت التحديث الجديد

تعمل الشركة المنتجة للعبة فورت نايت بإصدار التحديثات الجديدة كل فترة لتشجيع اللاعبين في المداومة على لعب فورت نايت، لذلك سوف تجد في كل تحديث للعبة منذ 2012 الكثير من الإضافات المميزة والجديدة التي تخلق جوًا من الإثارة والتشويق، كذلك في التحديث الأخير للعبة سوف تلاحظ ظهور العديد من الوحوش الجديدة والمعدات المميزة التي سوف تمكنك من الدفاع عن الجزيرة.

مميزات لعبة فورت نايت التحديث الجديد

يتمتع الموسم الثامن للعبة فورت نايت بالعديد من المميزات الرائعة التي تتمثل في التالي:

إضافة جزيرتين جديدتين الأولي هي جزيرة النجاة الخالية وهي جزيرة خالية من الأعشاب أما عن الثانية فهي جزيرة النجاة التي تحتوي على بعض الموارد المحدودة.

عودة استيقاظ المكعبات لخلق التفرقة ونشر الفساد بداخل العالم الموازي.

ظهور مجموعة من الوحوش والمعدات الجديدة.

إضافات تحديث فورت نايت الجديد

يحتوي التحديث الأخير لفورت نايت العديد من الإضافات الحديثة التي تتضمن التالي:

مكعبات الظلام

هي عبارة عن تمثال يعرض للاعبين الشخصيات الغير قابلة للعب في الجزيرة بالإضافة إلى طرق تهيئتها.

جهاز الشخصية

يتواجد جهازان بالتحديث الجديد الأول هو جهاز التحكم عن بعد والثاني هو جهاز المدير، يمكن من خلال هذان الجهازان التحكم عن.

أزياء جديد

أدخل إلى العالم الموازي بأزياء مميزة وجديدة حيث من خلال هذا التحديث الجديد سوف تلاحظ وجود العديد من الأزياء المستحدثة لبعض الشخصيات في عالم التحدي.

المعدات

سوف تتمكن في التحديث الجديد الحصول على العديد من المعدات الجديدة والمميزة للتغلب على الأعداء وإسقاط الوحوش وهزيمتهم.