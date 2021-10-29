نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراحل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد 2021 وما هي أنماط اللعبة الفريدة من نوعها minecraft في المقال التالي

عمر شويل - جدة مراحل لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد 2021 وما هي أنماط اللعبة الفريدة من نوعها minecraft نقدمها لكم، حيث أن لعبة ماين كرافت تعتبر لعبة تم تطويرها في عام 2009 من خلال أحد المطورين السويديين وحازت اللعبة على إعجاب الكثير من الناس حول أنحاء العالم، ويتمكن لاعبو اللعبة من اختيار كيفية اللعب داخلها بحرية دون التقييد بأهداف أو مهمات يجب انهائها، كما تتكون اللعبة من كائنات ثلاثية الأبعاد تتكون من المكعبات والسوائل، كما ينقسم العالم داخل اللعبة إلى مناطق حيوية كثيرة جدًّا سواء سهول أو جبال أو غابات أو حمم، كما ينقسم التوقيت في الداخل إلى دورتين ليلية ونهارية وتستغرق الدورة الواحدة 20 دقيقة من الوقت الفعلي.

خصائص لعبة ماين كرافت

تعتمد اللعبة ومراحلها اعتماد كلي على إبداع اللاعبين بحيث تسمح لهم بناء أبنية متعددة ومتنوعة من خلال المكعبات والرسومات ذات الألوان داخل عالم ثلاثي الأبعاد.

نصائح قبل بدء اللعبة

لاستثمار الوقت أثناء التنقيب في أرض المأوى لا تقوم بالحفر في منطقة وقوفك مباشرة؛ حتى لا يظهر كهف مظلم أسفلك وتسقط وسط الوحوش الموجودة بداخله.

كذلك لا تحفر ناحية الأعلى حتى لا يكون فوقك رمال وحصى فيؤدي الحفر إلى سقوطهم عليك ويتسببان في ضرر.

كما احذر من الحفر نحو الأعلى فقد يكون هناك كهف في الأعلى ويترتب عن الحفر سقوط الوحوش الموجودة فيه عليك.

بناءً على ما سبق قم بالحفر ناحية الأمام أو الأسفل ولكن انتبه وقم بالحفر بشكل متدرج ومع التقدم في الحفر ضع شعلة كلما كان المكان مظلمًا.

مراحل اللعبة

تحتوي اللعبة على عدة مراحل يمكن للاعبين الاستمتاع بهم حسب خصائص كل منهم.

Adventure Mode

في هذه المرحلة يتمكن اللاعب من اكتشاف العالم من خلال المغامرات التي يتم عن طريقها الوصول إلى هدف معين.

Spectator Mode

يتمكن اللاعب في هذه المرحلة أن يراقب ويزور كافة العوالم التي صممها اللاعبون الآخرون دون أن يلاحظ أحد وجوده ولكن لا يتمكن اللاعب هنا أن يتفاعل أو يغير شيء ما سوا التجول في عوالم الآخرين فقط.

Creative Mode

هي المرحلة التي ستعلق الشخص باللعبة أكثر حيث أنه لا يوجد خطر الموت في هذه المرحلة مما يمكن اللاعب ويتمكن فيها اللاعب من الابتكار.