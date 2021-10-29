نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية الجديد 2021 التي تنقل مباراة اليوم للأهلي والهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ssc الرياضية، حيث تمتلك الحقوق الحصرية بشكل مجاني، بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقام اليوم ضمن البطولة مباراة الهلال السعودي ضد الأهلي السعودي، حيث أن ترتيب نادي الهلال يأتي في المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي، أما عن نادي الأهلي السعودي فيأتي في المرتبة الثامنة، وسوف تقام المباراة على ملعب “استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة”، وسوف يعلق على المباراة المعلق الرياضي المتميز “سمير المعرفي”.

تردد قناة ssc الرياضية

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم. وخصوصاً عشاق الساحرة المستديرة في الدوري السعودي. حيث تقام اليوم مباراة الهلال والأهلي اليوم. ضمن بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين

تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 29/10/2021. في الجولة العاشرة في الدوري السعودي للمحترفين. وسوف تذاع المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسون دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة بتوقيت القاهرة. وسوف تقام المباراة على ملعب “استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية الجوهرة المشعة”، وسوف يعلق على المباراة المعلق الرياضي المتميز “سمير المعرفي”.

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

يوجد تردد على العديد من الأقمار الصناعية مثل القمر الصناعي النايل سات. والقمر الصناعي العرب سات. وهم الأشهر متابعة. لذلك سوف نعرض تردد قناة ssc الرياضية المجانية. عليهم في هذا المقال وهما كالتالي:

اسم القناة قناة ssc الرياضية المجانية التردد 12562 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد القناة على القمر الصناعي العرب سات

اسم القناة قناة ssc الرياضية المجانية التردد 11747 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيفية استقبال التردد على جهاز الريسيفر