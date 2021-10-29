طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو  Grand Theft Auto IV على أجهزة الأندرويد والكمبيوتر في 3 دقائق

طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto IV لعبة جراند ثفت أوتو من أكثر الألعاب المعروفة والمشهورة في وقتنا الحالي، أصبحت هذه اللعبة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص في وقت قصير خصةً الذين يفضلون الألعاب الإلكترونية من هذا النوع، حيث تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المزايا والخصائص المميزة من أهمها أنها أقرب إلى الواقع وتزيد من شعور المستخدم أنه في ساحة حرب حقيقية، كما يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة لتحميل هذه اللعبة وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال.

معلومات عن لعبة جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto IV

يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على هذه اللعبة، حيث تعتبر خطوات تنزيل هذه اللعبة والحصول عليها بسيطة ومباشرة لا تحتاج إلى الكثير من الخطوات المعقدة. حيث تقوم فكرة اللعبة على الهروب من اللاعبين الآخرين وإتمام كل الخطوات المطلوبة، وتعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب الناجحة التي حققت الكثير من المبيعات في وقت قصير.

تقوم هذه اللعبة على وجود مجموعة من الأشخاص تمنحهم اللعبة صلاحية السرقة والحصول على الكثير من الأشياء ولكن يجب الهروب من الأشخاص الذين يقومون بمطاردة اللاعبين والإفلات منهم في أسرع وقت وبأي طريقة ممكنة، كما أن الفائز يتم نقله إلى مرحلة أكبر وأكثر تشويقاً.

طريقة الحصول علي لعبة جراند ثفت على هواتف الأندرويد

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على لعبة جراند٩ ثفت، حيث تختلف طريقة الحصول علي لعبة جراند ثفت على هواتف الأندرويد عن باقي الأجهزة، وهذه الخطوات تتمثل في: