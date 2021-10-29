“رمز الفخامة” هاتف اوبو رينو 8 أسطورة الهواتف بالمواصفات والاسعار oppo Reno 8

“رمز الفخامة” هاتف اوبو رينو 8 أسطورة الهواتف ينتظر العديد من المواطنين موعد طرح الإصدار الجديد من هواتف oppo Reno 8 والذي أعلنت شركة أوبو عن بدء طرحها للهاتف بداخل الأسواق العالمية بعد مرور شهر من الآن وتتميز الشركة بإنتاجها لاحدث الهواتف ذات التقنيات الحديثة حيث احتلت مركز كبير في عالم الهواتف لترتيبها الخامس بين الشركات المنتجة وهذا بفضل إعداد المبيعات المتزايد لديها عن 11% من جملة إنتاج السوق كما قامت الشركة ب إبراز أفضل ماليها لإصدار هذه النسخة الجديدة والتي نعرض لكم اهم مواصفاتها الداخلية وتفاصيل الأسعار المتوقعة للجهاز.

مواصفات هاتف oppo Reno 8

يضم هذا الهاتف العديد من المواصفات المتعلقة بجودة كل من الكاميرا والبطارية والمعالج وغيرها من البيانات التي نوضحها في التالي

يضم معالج داخلي يتميز بقوة العمل من نوعية Dimensity 1200.

تصل قدرة استيعاب الهاتف إلى 8 رامات مع أداء جيد لا يتأثر بتعدد التطبيقات والاستخدام الداخلي.

تتوفر من هذا الإصدار نسختين بذاكرة مختلفة فنجد الإصدار الأول بمساحة 126 جيجا بينما الإصدار الثاني يبلغ 256 جيجا مع ملاحظة عدم دعم الهاتف لأي ذاكرة خارجية للتخزين.

يحتوي على كاميرا ثلاثية والتي تتعدد في مستويات الدقة بداخلها فنلاحظ الكاميرا الأولى بدقة 64 بيكسل والثانية تصل إلى 8 بيمثل بينما تقل الثالثة إلى 2 ميجا بكسل.

نلاحظ دقة الكاميرا لدعمها خاصية تصوير بانوراما مع ارتفاع مستوى جودة التصوير بواسطة فلاش ليد الداخلي.

تصل دقة تصوير الفيديو إلى 1080 بكسل بتقنية 4k مع تواجد كاميرا للتصوير الأمامي بدقة 32 بكسل.

بطارية الجهاز تدعم إمكانية الشحن السريع بقدرة 66 وات بينما تتميز بدوام الشحن لفترات طويلة وهذا لاختيار بطارية بسعة تصل إلى 4700 امبير.

يمكنك استخدام الهاتف بتشغيل اثنين شريحة نانو للاتصال مع دعمه لأنظمة تشغيل 12 أندرويد.

سعر هاتف oppo Reno 8 في السعودية ومصر والامارات