نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Redmi note 11 Pro جوال الملايين بالسعر الخيالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Redmi note 11 Pro جوال الملايين بالسعر الخيالي الذي يتمناه فئات كثيرة من الشباب حيث يضم الجوال مواصفات جيدة للغاية، حيث تم طرحه الهاتف في الأسواق العالمية والعربية يوم 20 أكتوبر 2021، أصدار جديد في عالم الهواتف الذكية.

يتوقع أن ينافس هاتف redmi note 11 pro الكثير من الهواتف الذكية في عالم الموبايلات بالأسواق المحلية والعالمية بتميزها الناجح في توزيع منتجاتها من الهواتف الذاكية ذو الكاميرا الخلفية الأساسية ١٠٨ ميجا بكسل والشاشة الكبيرة في الحجم ويتناول المقال محتويات الهاتف من علبة وسعر ومواصفات.

مواصفات هاتف redmi note 11 pro

الكاميرا الخلفية يدعم ثلاثية

الكاميرا (1): 108 ميجا بكسل (رئيسية)بعدسة f/1.9.

الكاميرا (٢):بعدسة f/2.2 بجودة كاميرا ٨ ميجا بكسل واسعة.

الكاميرا (3): 2 ميجا بكسل (تصوير الماكرو) بعدسة f/2.4.

الفيديو يحتوى علي دقة 2160P 4K دقة 1080P FHD الفلاش يدعم فلاش.

الكاميرا السلفي الأمامية

يحتوي الهاتف على كاميرا أحادية بجودة ١٦ميجا بكسل ذو عدسة f/2.5، دقة فيديو FHD.

حجم الهاتف: الطول 163.5 مم، العرض 76.1 مم، السُمك 8.3 مم، وزن الجهاز 207 جرام.

الشبكات: يدعم شبكات الجيل الثاني ، الجيل الثالث، الجيل الرابع، الجيل الخامس.

الشرائح يدعم ٢ شريحة نانو sim.

الذاكرة الداخلية ١٢٨ جيجا بايت أو ٢٥٦ جيجا بايت.

الذاكرة العشوائية ٦ أو ٨ جيجا بايت.

الذاكرة الخارجية يدعم كارت ميموري.

توزيع الذاكرة: (6 جيجابايت 128 جيجابايت)، (8 جيجابايت 128 جيجابايت)، (8 جيجابايت 256 جيجابايت).

الشاشة: نوع الشاشة AMOLED، حجم الشاشة 6.67 بوصة، دقة الشاشة 1080×2400 بكسل (+FHD)، حماية الشاشة زجاج غوريلا جلاس 5.

نظام التشغيل اندرويد ١١.

المعالج ثماني النواة Mediatek Dimensity 920 مثل انفنيكس نوت 11 برو

الشحن السريع يدعم – بقوة 67 واط (يمكن شحن 100 في المئة في 43 دقيقة).

نوع البطارية: بطارية ليثيوم بو،

سعة البطارية: 5160 ملي أمبير.

قابلية إزالة: غير قابلة للإزالة.

الاتصال والصوت: يحتوى علي بلوتوث اصدار ٥.٢، يحتوى علي. الواي فاي الهوائي، يحتوى علي GPS، يحتوى علي راديو FM، يحتوى علي سماعة خارجية، يدعم البصمة في زر التشغيل، بصمة التعرف علي الوجه أيضا.

علبة الهاتف ريدمي نوتي ١١ برو

الجهاز.

الشاحن (67 واط).

كابل USB Type-C.

جراب للحماية.

دبوس لإخراج الشرائح.

سعر الجوال ريدمي نوتي ١١ برو

الدولار الأمريكي: 250 دولار

السعر في المغرب 2200 درهم.

السعر قي السعودية 935 ريال.

السعر في مصر 3900 جنية مصري.

السعر في الجزائر 34000 دينار.

يمكنكم سعر شاومي نوت 11 برو في جميع الدول.

مميزات هاتف ريدمي نوتي ١١ برو

البطارية ذات سعة كبيرة.

يدعم حتي شبكات الجيل الخامس.

الشاشة ممتازة وذات مقاس كبير.

يدعم الشحن السريع مثل هاتف نوكيا G300.

الهاتف يتميز بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية ١٠٨ ميجا بكسل.

الهاتف يحتوى علي رام ٦ او ٨ جيجا بايت.

الهاتف يدعم ذاكرة اضافية ميمورى.

الهاتف ذو بصمة الأصبغ في زر الباور.

عيوب هاتف ريدمي نوتي ١١ برو

الهاتف غير مقاوم للماء.

سماعات الأذن لا تأتي مع الجوال.

الكاميرا السلفي لا تأتي بدقة جيدة.

وصلنا لختام شرح سعر ومواصفات Redmi note 11 Pro جوال الملايين بالسعر الخيالي.