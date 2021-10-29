نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف ازاي تفتح من علي تطبيق واتس اب 3 حسابات في وقت واحد2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يثير التساؤلات حول كيفية فتح 3 حسابات واتس اب مع بعض على جميع الهواتف المحمول ، فلم يتواصل مستخدمي الواتساب الى هذة الخاصية التي تمكن الجميع من امكانية فتح 3 حسابات على نفس جهاز المحمول وايضا على نفس التطبيق ، ولكن أوضح تطبيق الواتساب انه يوجد العديد من الطرق التي تتمكن من تشغيل الـ 3 حسابات واتس اب فى نفس الحال ، فمن خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لكافة متابعينا الطرق الخاصة بامكانية تشغيل ثلاثة أرقام على تطبيق الواتساب بكل يسر وفى نفس الحال ايضا .

كيف يتمكن مستخدمي الواتساب من فتح ثلاثة حسابات فى نفس الحال

لكى يريد مستخدمي تطبيق الواتساب فتح ثلاثة حسابات على جهاز واحد فى نفس الوقت فعليه القيام بتحميل العديد من التطبيقات التى تمتاز بالكثير من المزايا وايضا الاعدادات المختلفة ، وبعد ذلك يقوم مستخدميه تثبيت تطبيق الواتساب الأصل على الهاتف الخاص بك .

بالخطوات الاتية يمكن تثبيت واتساب الأعمال

لكل مستخدمى تطبيق الواتساب يمكنهم تحميل هذا التطبيق على الجهاز الخاص بك مع إضافة رقم الهاتف الثانى والقيام بتفعيل الرقم على تطبيق الواتساب بعد ما يتمكن من تثبيته بالخطوات الاتية :

اولا يجب القيام بالدخول على الموقع الخاص بالواتساب الأعمال الرسمى .

على مستخدمي الواتساب النقر على الأيقونة الخاصة بالاندرويد او الايفون وذلك ليتم تنزيل التطبيق على الهاتف الخاص بك .

يتم الانتقال الى متجر جوجل بلاى فورا او عبر اب ستور وذلك ليتم بدء عملية التثبيت .

الانتقال الى فتح التطبيق ومن خلالة قم بانشاء حساب بواسطة رقم الهاتف الخاص بك .

عندما تتأكد من تثبيت تطبيق الواتساب عليك بفتح التطبيق ثم ابدأ المحادثة التى تريدها .

عن طريق التصنيفات يمكنك تنظيم جميع جهات الاتصال الخاصة بك وأيضا الدردشة وذلك لتصل اليها بكل يسر .

التحديث الجديد الذي يصدره الواتساب لحماية الخصوصية

تطبيق الواتساب الذى يستخدمة ملايين من الناس قد صدر تحديثا جديدا فيما يخص المستخدمين فقط وذلك ليتم المحافظة على البيانات الشخصية الخاصة بهم ، ويتم الاستمتاع بهذة الخاصية من خلال اللاب توب أو أجهزة سطح المكتب وذلك لم يعد متوافرا من قبل .