تحديث واتساب الأخير بالخطوات لحماية الخصوصية ومميزات التطبيق

يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة وسائل المراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب إنه ساعات قليلة وسو يتم الإعلان عن أول مرة يتم حماية الخصوصية بدءً من شهر نوفمبر عبر هذا الإجراء، علماً بأن هذا التحديث الجديد قد يؤدي إلى توقف واتساب ملايين الهواتف الذكية التابعة للإصدار القديم وخاصة لمن يحملون الأندرويد والأيفون إصدار 4.0.4 أو أي إصدار أقدم من هذا، مع بدء الشهر الميلادي الجديد سوف يتم الإعلان عن التحديث الجديد في جميع الهواتف بمختلف أنواعها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية تحديث واتساب وفقاً لآخر إصدار.

تحديث واتساب الجديد لحماية الخصوصية:

كشفت العديد من المواقع المهتمة بكافة أخبار تطبيق الواتساب إنه يتبقى ساعات قليلة على لحظة إطلاق التحديث، علماً بأن تطبيق واتساب هو من أكثر التطبيقات استخداماً من قبل شعوب العالم جميعاً المهتمين بالمراسلة الفورية، ونتيجة للأبحاث وجدت أن تطبيق واتساب يشهد بشكل مستمر تحديث مستمر يتعلق بحماية وزيادة الأمن والخصوصية لدى الشخص المستخدم، علماً بأن الميزة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً تعمل في كافة أنواع الهواتف المحمول بالإضافة إلى أجهزة اللاب توب في حالة فتح واتساب ويب.

تحديث واتساب الجديد بالخطوات:

يسمح التحديث الأخير لمستخدمي تطبيق الواتساب بإدارة الإعدادات لزيادة حماية الخصوصية للمستخدمين وزيادة الأمان من خلال سطح المكتب، علماً بأن هذا الأمر غير متاح في السابق وأن التحديث الأخير شمل هذه الميزة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار بالخطوات:

الدخول على Google Play

كتابة تطبيق WhatsApp

الضغط على أيقونة تحديث

مميزات واتساب الجديدة: