نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الأخير بالخطوات لحماية الخصوصية ومميزات التطبيق في المقال التالي
يعد تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات بحثاً من قبل المستخدمين للتكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي وخاصة وسائل المراسلة الفورية، فقد أعلن تطبيق الواتساب إنه ساعات قليلة وسو يتم الإعلان عن أول مرة يتم حماية الخصوصية بدءً من شهر نوفمبر عبر هذا الإجراء، علماً بأن هذا التحديث الجديد قد يؤدي إلى توقف واتساب ملايين الهواتف الذكية التابعة للإصدار القديم وخاصة لمن يحملون الأندرويد والأيفون إصدار 4.0.4 أو أي إصدار أقدم من هذا، مع بدء الشهر الميلادي الجديد سوف يتم الإعلان عن التحديث الجديد في جميع الهواتف بمختلف أنواعها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا كيفية تحديث واتساب وفقاً لآخر إصدار.
تحديث واتساب الجديد لحماية الخصوصية:
كشفت العديد من المواقع المهتمة بكافة أخبار تطبيق الواتساب إنه يتبقى ساعات قليلة على لحظة إطلاق التحديث، علماً بأن تطبيق واتساب هو من أكثر التطبيقات استخداماً من قبل شعوب العالم جميعاً المهتمين بالمراسلة الفورية، ونتيجة للأبحاث وجدت أن تطبيق واتساب يشهد بشكل مستمر تحديث مستمر يتعلق بحماية وزيادة الأمن والخصوصية لدى الشخص المستخدم، علماً بأن الميزة الجديدة التي تم إطلاقها مؤخراً تعمل في كافة أنواع الهواتف المحمول بالإضافة إلى أجهزة اللاب توب في حالة فتح واتساب ويب.
تحديث واتساب الجديد بالخطوات:
يسمح التحديث الأخير لمستخدمي تطبيق الواتساب بإدارة الإعدادات لزيادة حماية الخصوصية للمستخدمين وزيادة الأمان من خلال سطح المكتب، علماً بأن هذا الأمر غير متاح في السابق وأن التحديث الأخير شمل هذه الميزة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض كيفية تحديث التطبيق وفقاً لآخر إصدار بالخطوات:
- الدخول على Google Play
- كتابة تطبيق WhatsApp
- الضغط على أيقونة تحديث
مميزات واتساب الجديدة:
- تنزيل الواتس اب الاخضر الاصلي ضد الحظر
- إضافة العديد من الرموز التعبيرية والايموجي المختلفة.
- إضافة عدد من الخيارات المختلفة.
- تصميم إعدادات وستايلات جديدة للتطبيق.
- التحكم في ألوان مظهر التطبيق.
- إخفاء الحالة لكافة الأصدقاء.
- إمكانية إخفاء علامة قراء الرسائل “الصحين الأزرق”.
- يمكن إخفاء حالة الكتابة أو التسجيل.
- بالإضافة إلى إخفاء الميكروفون الأزرق، وإخفاء حالة العرض الخاصة بك.
- إضافة العديد من الملصقات المختلفة.
- إضافة العديد من الخلفيات المختلفة.
- الرد التلقائي في حالة وجود واتس اب بيزنس.
- تخصيص شاشة المحادثات والدردشات.
- رفع فيديوهات بحجم يصل إلى 50 ميجا بايت.
- مشاركة صور عالية الجودة.
- مشاركة أصوات بحجم 100 ميجا بايت.
- العمل على تعديل جودة الصور قبل مشاركتها.
- مشاركة فيديو أكبر من 30 ثانية وحتى 7 دقائق.
- التحكم في خطوط التطبيق بالكامل.
- الحصول على نسخة احتياطية كاملة واستعادتها في أي وقت
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