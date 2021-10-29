نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع هواتف سامسونج بأقل الأسعار لا تتخطي 1000 ريال.. افضل هواتف سامسونج 2021 في المقال التالي

شركة سامسونج من افضل شركات الهواتف حيث تستحوذ على أكثر من 17% من نسبة الإنتاج المحلي في كوريا الجنوبية، وتضع حالياً شركة سامسونج مجهوداً كبيراً في هواتف الفئة المتوسطة، حيث تُعتبر الفئة المتوسطة هي التي تحقق أعلى عائد سنوياً. موصفات هاتف samsung galaxy a21s يقدم موبايل Samsung Galaxy A21s مجموعة من المواصفات المميزة.

تأتي الشاشة بحجم 6.5 بوصه نوعها Super AMOLED تدعم 16 مليون لون.

تأتي البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع.

معالج ثماني النواة مصنوع بتكنولوجيا 8 نانومتر ومن النوع Exynos 850.

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية 2+2+8+48 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل

ذاكرة الهاتف 32 أو 64 جيجا و رام بسعة 3 أو 4 أو 60، لذلك يصبح هذا الهاتف من أفضل موبايلات سامسونج للفئة المتوسطة في حدود 3000 جنيه. مزايا هاتف samsung galaxy a21s له مايك ثانوي للتقليل من الإزعاج.

له مستشعر بصمة في الخلفية.

بطارية تعمل ساعات طويلة. موصفات هاتف samsung galaxy j6 plus يُعد هذا الهاتف من أفضل موبايلات الفئة المتوسطة والأكثر مبيعاً في سلسلة الـ Galaxy

تم تصميم هذا الهاتف ليواكب التطور الحادث في الجوالات وهو تصميم مُبتكر جديد للشركة، حيث يُشابه شركة سوني في وضعها للمستشعر في الجانب الأيمن، وهو أول هاتف جلاكسي يدعم ذلك.

يملك الهاتف كاميرا مزدوجة وتأتي بدقة 13+5 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي للعمل على تحسين جودة ودقة الصورة.

تأتي الشاشة من النوع IPS LCD بحجم 6 إنش وتأتي الشاشة بجودة HD+ بدقة 1840×720

ذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت بسعة 3 جيجا.

وتأتي البطارية بسعة 3300 ملي أمبير. مزايا هاتف samsung galaxy j6 plus يجعلك تحول صورتك إلى كرتون بدون أي برامج ومشاركتها حسب رغبتك.

يدعم الهاتف خاصية الـ Face Unlock وأيضاً مستشعر البصمة.

يمكنك استخدام شريحتين وكارت ميموري في آن واحد.

يدعم الهاتف خاصية الـ Dolby Atoms لتصبح التجربة الصوتية أفضل ولكن تكون بسماعات الأذن فقط. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A30s ثالث هاتف معنا يندرج تحت أفضل موبايل سامسونج في حدود 3000 جنيه، حيث كان الأكثر شهرة في سلسلة الـ A.

تأتي الشاشة على هيئة نوتش ومن النوع Super AMOLED بجودة +HD بدقة 720×1560.

يأتي الهاتف بثلاث كاميرات خلفية بدقة 25+8+5 ميجا بكسل.

يمتلك ذاكرة بمساحة 128 جيجا ورام 4 جيجا.

معالج من نوع Exynos 7904 بتكنولوجيا 14 نانومتر.

وتأتي البطارية بسعة 4000 ملي أمبير. المميزات:

يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

يدعم بصمة لفتح قفل الجهاز.

أداء الهاتف جيد جداً في الاتصال والتصوير وتصفح مواقع الانترنت تحميل التطبيقات والألعاب مثل ببجي على جودة HD. الوسوم عمر شويل - جدة أنواع هواتف سامسونج بأقل الأسعار لا تتخطي 1000 ريال.. افضل هواتف سامسونج 2021 - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أنواع هواتف سامسونج بأقل الأسعار لا تتخطي 1000 ريال.. افضل هواتف سامسونج 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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