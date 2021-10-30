واتساب بيتا ومزايا غير مسبوقة وطريقة تحديث تطبيق الواتساب WhatsApp لنظام الأندرويد والآيفون

عمل الخبراء والمطورين على تطبيق واتساب ومن خلال بعض الإضافات والتحديثات ظهرت نسخ من تطبيق واتساب بعد التغيير الى نسخ من تطبيقات واتساب انواع ومسميات مختلفة ومنها واتساب بيتا حيث تم من خلال بضعة خطوات لتحويل تطبيق الـ whatsapp لديك إلى واتساب بيتا، ويعتبر واتساب بيتا WhatsApp Beta هو وسيلة اختبار التحديثات الوحيدة، والتي تتيح للمبرمجين الفرصة للتعرف على إحتياجات المستخدمين الفعلية، وآرائهم حول أجدد التحديثات وتأثيرها على مستخدمي التطبيق، وذلك من خلال التواصل مع مجموعة من الأشخاص المتقدمين للإختبار، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني نوضح مزايا واتساب بيتا وكذلك كيفية تحديث واتساب على الأندرويد والآيفون.

خطوات الانضمام إلى واتساب بيتا:

الدخول للحساب الشخصي الخاص بك على متجر جوجل بلاي Google Play Store. البحث عن تطبيق واتساب WhatsApp. تحميل التطبيق وتثبيته على الجوال الخاص بك. تصفح صفحة التطبيق وتحديدًا بعد التصويت على مدى إعجابك بالتطبيق. يمكنك أن ترى الخيار “الاتصال بالمطور Developer Contact”. إذا كان هناك فرصة متاحة للمزيد من المختبرين فسيمكنك أن ترى خيار أن تصبح مختبر فعلي للتطبيق. إذا تم قبولك فيمكنك استخدام حساب شخصي جديد حتى لا يؤثر ذلك على حسابك الأساسي. في حالة القبول ستصبح أحد مستخدمي واتساب المختبرين لأقوى وأجدد التحديثات قبل طرحها الفعلي. يتحول بعدها تطبيق WhatsApp إلى واتساب بيتا WhatsApp Beta، وتبدأ عملية الاختبار بإعلامك من خلال الإشعارات بأجدد التحديثات. إذا أردت إلغاء استخدامواتساب بيتا، بإمكانك اختيار أيقونة “مغادرة البرنامج Leaving Application” وسوف تستعيد حسابك الأصلي في الحال دون تغيير أو مسح أيٍ من المحادثات.

للمساعدة وحل المشكلات التواصل مع مطوري واتساب:

في حالة وجود مشاكل على التطبيق يمكنك التواصل مع المطورون والخبراء من خلال تلك الخطوات التالية:

الدخول إلى تطبيق واتساب Whatsapp.

النقر على إعدادات Settings.

النقر على طلب المساعدة Help.

التواصل مع مبرمجي الواتساب من خلال وصف المشكلة التي تواجهها من خلال Contact Us.

بإمكانك إرفاق Screenshots بالمشكلة التي تواجهك، وسيقوم الفريق بحلها في أسرع وقت.

طريقة تحديث تطبيق الواتساب WhatsApp لنظام الاندرويد والايفون:

تحديث التطبيق من خلال هذه الخطوات التالية: