من متجر جوجل بلاي للأندرويد تطبيق Backdrops  لمسح خلفية الصور وتعديلها

هناك العديد من التطبيقات الهامة جدا لهواة إقتناء الصور بعد تعديلها وإضافة خلفيات لها فبعض من يهتمون بالصور مثل شباب ما يسمى بالفوتوغرافيا يفضلون دائما تطبيق Backdrops من تطبيقات متجر جوجل بلاي للأندرويد يعد من الحلول المثالية للتعديل على الصور، في حالة التقاط صور مميزة بخلفية غير موفقة يمكنك إستخدام التطبيق في التعديل على الصور وإزالة الخلفية بدقة متناهية باستخدام أدوات مختلفة تساعدك على الوصول لنتيجة مبهرة وواقعية، وإمكانية تطبيق خلفيات مختلفة على الجزء المتبقي من الصور، بحيث يمكنك التعديل على الإضاءة ودرجة وضوح الألوان وإضافة ملصقات أو استخدام فلاتر مختلفة للوصول لنتيجة مبهرة، فقد انتشرت تطبيقات الهاتف الخاصة بالتعديل على الصور وتحسين جودتها وألوانها ودرجات السطوع وغيرها من الخيارات التي تساعدك على تعديل الصور والوصول للنتيجة المرغوبة كمحترفين التصوير مما يجعل التصوير متعة لامثيل لها واستغلال هذه الميزة لزيادة دخلهم والعمل بها كحرفة أو مهنة تدر دخلاً لهم.

تطبيق Backdrops متجر جوجل بلاي للاندرويد

من الجدير بالذكر حيث يُعد Backdrops Eraser من أسهل تطبيقات الهواتف الذكية المتوفر على متجر جوجل بلاي للاندرويد Google Play Store، والذي يساعدك على التخلص من الخلفيات الغير مرغوب فيها واختيار خلفيات أخرى، بإمكانك أيضًا دمج العديد من الصور معًا لتحصل على نتيجة مرضية وتناسق بين الصور المختلفة، فهو يتمتع بالعديد من المميزات والأدوات المختلفة والتي تضفي لمسات فنية متنوعة لكل محبي تعديل الصور.

مميزات تطبيق Backdrops Eraser

يعمل التطبيق بشكل شبه أوتوماتيكي لإزالة وحدات البكسل المتشابهة مما يوفر على المستخدم بذل المزيد من الجهد. يساعدك على تحديد الكائنات المراد إزالتها بشكل أوضح وأكثر دقة من خلال استخدام خطوط تحديد باللون الأزرق والأحمر. يمكنك دمج العديد من الصور وجمعها في صورة واحدة بشكل احترافي وبدقة متناهية من خلال استخدام التطبيق. يضمن لك الأمان الكامل أثناء التعامل مع الصور المحفوظة على معرض الصور فهو معتمد لدى متجر جوجل بلاي للاندرويد.

كيفية تنزيل وشرح تطبيق Backdrops