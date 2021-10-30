ضبط تردد قناة ليبيا التعليمية على القمر الصناعي نايل سات 2021 لمتابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

نتابع معكم تردد قناة ليبيا التعليمية، حيث أنها من الترددات ذات البحث العالي خلال هذه الفترة، نظراً لما تقدمة من عرض للمواد التعليمية لمختلف المراحل، ضمن الاتجاه السائد حالياً لتعميم نظام التعليم عن بُعد، لما تمر به بلدان العالم العربي والأجنبي من تفشي فيروس كوفيد 19، الذي انتشر كالنار في الهشيم وذات أعداد الإصابات خلال الموجات الأولي والثانية والثالثة، وكذالك الموجة الرابعة المنتشرة حالياً بمختلف المناطق، مما أدي للجوء لسبيل التعليم عن طريق القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية، حتي يستطيع الطلاب تحصيل دروسهم في المنزل دون الحاجة للذهاب للمدارس، خوفاً من عدوس الفيروس وتنفيذاً للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة، وخلال الساعات الأخيرة تزايد البحث عن تردد القناة، لمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، وخلال السطور التالية سنوضح لكم التردد الصحيح للقناة للتمكن من ضبطها ومتابعتها بكل سهولة.

اسم القناة Lybia Education التردد 12303 معامل الترميز 27500 الاستقطاب H

قناة ليبيا التعليمية الناقلة لمراسم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

تقوم قناة ليبيا التعليمية بنقل مراسم المؤتمر الصحفي، الخاص بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021، حيث ستقوم وزارة التعليم الليبية بتحديد الموعد الرسمي لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة، بحضور عدد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث، ويتم نقل المؤتمر مباشر على القناة ليتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة تفاصيل النتيجة، التي ستكون متاحة على رابط إلكتروني لإعلان النتائج برقم الجلوس في خلال ساعات من الإعلان، وذلك من خلال موقع منظومة الامتحانات الليبية، حتي لا يضطر الطلاب الذهاب للمدرسة والاختلاط مع الآخرين، في ظل انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2021

من المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان الموعد الرسمي لصدور نتائج شهادة التعليم الأساسي ليبيا 2021، فقد انتهت وزارة التربية والتعليم الليبية من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، وجاري تجهيز النتيجة للاعتماد ومن ثم الإعلان.

تردد قناة ليبيا التعليمية “من جد وجد”

اتخذت قناة ليبيا التعليمية شعارها “من جد وجد”، لكي يحرص الطلاب على متابعة دروسهم والاجتهاد في تحصيلها، لكي ينالوا النجاح والتفوق والحصول على أعلي الدرجات، فقد اهتمت الدولة بتوفير هذه القناة للطلاب كأحد وسائل عرض الدروس لمختلف المراحل، وخاصةً للطلاب الغير متوافر لديهم وسائل إلكترونية أو منصات أخري، كما تهتم إدارة القناة بتوفير كافة الدروس والمناهج، وشرحها من خلال مختصين على درجة عالية من الكفاءة لتوصيل المعلومة بكل سهولة، كما تنقل القناة أهم الأخبار الخاصة بالتعليم ومواعيد الامتحانات ومواعيد إعلان النتائج.