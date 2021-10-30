مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 تعرف على أحدث هواتف شاومي وموعد نزولها

مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 ، شركة شاومي دائما ما تطل علينا بكل جديد من خلال هواتفها المحمولة التي تجمع ما بين السلاسة والسهولة في التعامل مع احتفاظها بالتقنيات والتطور وتتميز الشركة بالتطور الذي جعلها على القمة ومن الشركات الجديرة بالاحترام في ذلك المجال وفي تلك المقالة سنطلعك على مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 التي جاءت من موقع شاومي الرسمي فتابعونا في الأسطر القادمة.

مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4

شركة شاومي تقدم كل جديد في الآونة الأخيرة حيث أن هناك هاتف جديد من الشركة وهو Xiaomi Poco X4 الذي يأتي تحت فعالية مسابقة تطوير للهاتف السابق الخاص بها Xiaomi Poco X3 فمن ضمن مواصفات الهاتف :

الهاتف أبعاده هي 165.3 * 76.8 * 10.1 مللي متر

وزن الهاتف يبلغ 225 جرام.

كما أن الهاتف يقاوم الغبار والرذاذ الخاص بالمياه وذلك بشهادة الـ IP53.

كذلك الهاتف يدعم شريحتين للأتصال من النوع Nano Sim

كما أن الهاتف به منفذ الـ USB من النوع الـ Type-C 2.0 وذلك لدعم خاصية الــ On-The-Go.

أما بالنسبة لخامات الصنع فهي من واجهة زجاجية “زجاج غوريلا” الجيل الخامس

بظهر من البلاستيك.

وإطارها من الألومنيوم.

مواصفات Poco X4

من مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 هي أن :

الهاتف يدعم خاصية الـ NFC .

كما انه يدعم الـ Infrared port.

أما بالنسبة للأنترنت فيدعم شبكات الـ 2G و الـ 3G والـ 4G.

الشاشة من نوع IPS LCD.

تأتي الشاشة بمساحة 6.67 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز.

كما أنها تأتي مع سطوع 450 شمعة دقة 2400 × 1080 بكسل.

كذلك تدعم الشاشة أبعاد عرض بنسبة 20:9 لعرض محتوي بنسبة 87.0٪ من الواجهة في الأمام بطبقة حماية من زجاج الجوريلا (الجيل الخامس)

كما تدعم الشاشة خاصية الـ HDR10+.

سماعات الهاتف الخارجية من نوع مونو.

الهاتف به ميكروفون ثانوي خاص بعزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الهاتف.

الواي فاي يأتي بترددات الـ a/b/g/n/ac ويدعم Dual-band، Wi-Fi Direct، Hotspot.

كما أن البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 ويدعم خاصية الـ A2DP، LE، aptX HD.

ويدعم البلوتوث تحديد للموقع الجغرافي في الـ GPS.

ويدعم الهاتف أنظمة الملاحة الأخرى مثل الـ A-GPS GLONASS، GALILEO، BDS.

الهاتف به مستشعر للبصمة أسفل الشاشة.

خاصية Face Unlock.

بجانب المستشعرات الأخرى مثل التسارع والقرب البوصلة والجيرسكوب.

البطارية بسعة 6000 مللي أمبير كما أنها تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط.

نظام تشغيل Android 11.

واجهة ColorOS 11.

جدير بالذكر انه لا يوجد منفذ خاص بسماعات الأذن.

كما أن الهاتف يأتي مع اللون الأزرق والرمادي.

سعر ومواصفات بوكو X4

يأتي الهاتف Poco X4 بثلاث اصدارت من ذاكرة التخزين : الأولى ذاكرة صلبة 64 جيجا بايت بذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا رام. الثانية ذاكرة صلبة 128جيجا بايت بذاكرة عشوائية سعة 6 جيجا رام. الثالثة ذاكرة صلبة 128 جيجا بايت بذاكرة عشوائية سعة 8 جيجا رام. جدير بالذكر أن الهاتف يدعم زيادة المساحة التخزينية عن طريق كارت ميموري (فتحة مشتركة).

بثلاث اصدارت من ذاكرة التخزين : معالج الهاتف هو Snapdragon 732G

تكنولوجيا ثماني النواة (2 × 2.3 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي)

كما أن الهاتف يأتي مع معالج رسومي من نوع Adreno 618.

والكاميرا الخلفية رباعية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 64 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 Wide

كما أن الكاميرا الثانية تأتي دقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 (ultrawide)

والكاميرا الثالثة تأتي دقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 (macro)

أما بالنسبة للكاميرا الرابعة تأتي دقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 من نوع (عمق).

كما أن الكاميرا تدعم LED flash, HDR, panorama.

بالنسبة لتصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية فحصلت الكاميرا على جودة 4K

وذلك معدل التقاط 30 إطار في الثانية.

وجودة الـ 1080 بكسل وذلك بمعدل التقاط 30/120 إطار في الثانية.

كما تدعم الكاميرا خاصية gyro-EIS.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية : فهناك واحدة تأتي بدقة 20 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.0 من نوع (wide) تدعم خاصية التصوير الـ HDR. وتدعم الكاميرا الأمامية تصوير الفيديوهات لتحصل علي جودة 4K. وذلك معدل التقاط 30 إطار في الثانية بجودة الـ 1080. وذلك بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.



سعر بوكو X4

الهاتف في مصر تقريبا يبلغ 4500 جنية مصري وذلك حسب مواقع الإلكترونيات.

أما بالنسبة للسعودية فسوف يبلغ سعر الهاتف 1000 ريال سعودي.

أما بالنسبة للسعر العالمي في الخارج حوالي 270 دولار أمريكي.

لقد انتهت مقالتنا عن مواصفات هاتف Xiaomi Poco X4 و سعر بوكو X4 نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وتابعونا لمعرفة كل جديد.