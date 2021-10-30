نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بضغطة واحدة شحن شدات ببجي والحصول على ألاف pubg uc بشكل شرعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت لعبة ببجي موبايل مؤخرًا، بتفعيل جميع الأوضاع الخاصة بها في الخريطة وبيئة اللعب، وأصبح متاحة أمام الجميع لاستخدامها في الأحداث الجديدة المقبلة، مع إتاحة وضعية الاستعانة بالأصدقاء في المنافسات الجماعية، مع إمكانية إعادة الأصدقاء الموتى إلى قيد الحياة من خلال إنعاشهم عن طريقة بطاقاتهم من أبراج الإرسال، ومن ثم إعادتهم إلى القتال بجانبك مرة أخرى، مع إتاحة العلاج للمصابين أثناء السير بالسيارات دون توقفها كما كان في السابق، مع الاستعانة بكافة الإضافات الجديدة والقوية، وهو ما قد يؤهلك للوصول إلى المستويات المتقدمة والأولى.

إجراء تحسينات على المؤثرات

وانتهت اللعبة بالفعل من إجراء عدد من التحسينات الموسعة على متاجر البيئة الصوتية والبصرية والأزرار، لمواكبة استخدام الطائرات الشراعية في القتال، مع إمكانية أيضًا استخدام المركبات الجديدة أثناء منافسات خريطة كراكين الأصعب التي تشهد طبيعة جبلية وعرة وأنفاق وحوائط مثقوبة يتم القتال والقنص من خلفها، والاحتماء من ضربات الأعداء الموجة، انتهاءً بالوصول إلى أماكن الهدايا والجوائز التي يتم الحصول عليها، لاسيما مع اقتراب أشجار عيد الميلاد والاحتفال بحدث رأس السنة الجديدة.

كيفية الشحن عبر الموقع الرسمي

أما عن كيفية شحن شدات ببجي بطريقة شرعية وأكيدة بعيدًا عن الخداع أو التحايل أو الهاكرز، فهي الشحن من خلال الموقع الرسمي للعبة: midasbuy، فيتم من خلال تسجيل الدخول باسم المستخدم أو إنشاء حساب جديد، وفي حالة دخول، سيظهر أمامك خيارين:

شحن شدات لعبة ببجي موبايل. استرداد الشدات.

عليك الضغط على الاختيار الأول الخاص بشحن شدات ببجي، ومن ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني التي تريد الدفع من خلالها لقيمة ما ستحصل عليه من شدات، ثم اختيار عدد الشدات التي تريد الحصول عليها، وتسجيل رقم معرف اللاعب الآي دي، ثم موافق أو عرض أو إرسال.

وعلى الفور سيصل حسابك الشحن الجديد، الذي يُمكنك استخدامه لشراء عناصر ومهام اللعبة الأساسية من أسلحة وملابس ورقصات وغيرها.