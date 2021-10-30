انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الذكية بعد غدٍ بصنعاء

انطلاق المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الذكية بعد غدٍ بصنعاءتنطلق بعد غد الإثنين بالعاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الدولي الأول للتكنولوجيا الذكية وأنظمة وخدمات إنترنت الأشياء تنظمه في يومين جامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع مؤسسة رايتكس الماليزية.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عادل المتوكل في تصريح لسبأ أن المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وباحثون من 18 دولة، يهدف إلى الترويج في جميع أنحاء العالم للعمل البحثي والأفكار المبتكرة للعلماء الأكاديميين والخبراء من خلال تغطية أحدث الأعمال البحثية في الهندسة المتقدمة والتقنيات الذكية عبر منصات الحوسبة السحابية عن بُعد .

وأشار إلى أن المؤتمر سيتطرق إلى تطبيقات الحوسبة والاتصالات لضمان التنمية الاجتماعية باستخدام أنظمة وإنترنت الأشياء والتي يدخل فيها "المستخدمون، الباحثون، الربوتات، الآلات، والنظم البيئية المستقبلية"، وذلك في إطار ترجمة رؤية الجامعة في الريادة الإقليمية والتميز العالمي الذي تسعى إليه.

وأكد رئيس الجامعة أن المؤتمر يأتي انسجاماً مع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة في محور التعليم عبر تطوير وتحديث التعليم العالي في اليمن لضمان تجويد مخرجاته المعوّل عليها النهوض بمستقبل الوطن وكذا السعي للوصول إلى قائمة أفضل مائة جامعة عربية بحلول عام 2025م، وتحسين مرتبة اليمن في مجال الابتكار إلى المرتبة الـ95 بين دول العالم.

من جانبه أوضح عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور بلال الفهيدي أن المؤتمر سيناقش أكثر من 55 بحثاً علمياً عبر باحثين من 18 دولة ولجان تحكيم بقوام 151 محكماً داخلياً وخارجياً للأبحاث بمتوسط ثلاثة محكمين لكل عمل بحثي.

وذكر أن المؤتمر سيتناول في خمسة محاور "التقنيات الذكية، وإنترنت الأشياء وتحليل بيانات الإنترنت، والذكاء الاصطناعي وصناعة القرارات باستخدام الاستشعار عن بُعد، ومعالجة اللغة والصوت والفيديو وإدارة عمليات الحوسبة السحابية وعلم البيانات، وكذا الحوسبة المدمجة والأنظمة الفيزيائية الإلكترونية لإنترنت الأشياء، والتطبيقات الناشئة لإنترنت كل شيء