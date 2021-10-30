نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo Y21 مواصفات هاتف فيفو الجديد | صفقة جديدة من فيفو في المقال التالي

Vivo Y21 هاتف جديد ينضم لسلاسل شركة فيفو من الهواتف الذكية ، حيث أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن إطلاق احدث هواتفها الذكية ضمن عائلة الـY وهو هاتف Vivo Y21. يأتي الهاتف كمعظم هواتف السلسلة الأخري مثل Vivo Y33s و Vivo Y72 بالعديد من المواصفات والمميزات مقابل السعر وبذلك تعرض الشركة صفقة مناسبة لكثير من المستخدمين. مواصفات هاتف Vivo Y21 : ‌وزن الهاتف يأتي مقدراً بحوالي 182 جراماً.‌

كذلك يأتي بخامات مصنوعة من البلاستيك Poly Carbonite في الظهر والإطار حول جسم الهاتف.‌

كما يدعم تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G.‌

مع توافر منفذ إضافي خاص لإضافة كارت ميموري ، لذا يمكن زيادة مساحة التخزين بالهاتف.‌

يأتي الهاتف كذلك مع شاشة بحجم 6.51 إنش من نوع IPS LCD ، بجودة HD+ مع دقة 1600×720 بكسل وبمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش.‌

تحتل الشاشة نسبة 89% من جسم الهاتف ، مع أبعاد عرض 20:9 حتي يمكن عرض محتوي أكبر علي الشاشة.‌

الهاتف يأتي أيضاً بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم جديدة وخاصة من فيفو Funtouch 11.1.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة ميديا تيك وهو Mediatek Helio P35 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 12 نانو متر.‌

يعمل المعالج بأربعة أنوية من نوع Cortex-A53 بتردد يصل إلي 2.35 جيجا هيرتز ، بالإضافة إلي أربعة أنوية أخري من نفس النوع Cortex-A53 لكن بتردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

يتوفر بالهاتف كذلك معالج رسوميات GPU من نوع PowerVR GE8320.‌

تم الإعلان عن الهاتف بإصدار واحد فقط من مساحة التخزين وهو كالآتي : 64 جيجا مع 4 جيجا رام. كاميرا هاتف Vivo Y21 : ‌تأتي كاميرا السيلفي بالهاتف بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0.‌

كذلك يتوفر الهاتف أيضاً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : تأتي الأساسية بدقة 13 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، تتوفر بدعم خاصية الـPDAF.‌

الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وتعمل كعدسة خاصة بالتصوير الماكرو.‌

بالإضافة إلي وجود فلاش ليد ثنائي بجانب الكاميرات الخلفية.‌

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية عبر كلا الكاميرات الخلفية والأمامية. مواصفات أخري للهاتف : ‌كما المتوقع بالنسبة لفئة الهاتف الإقتصادية يأتي الهاتف بسماعات مونو فقط وليست ستيريو.‌

كذلك يحتوي علي مدخل الـ3.5 مللي الخاص بسماعات الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية الـNFC.‌

ويتوفر بدعم شبكات الراديو والإتصال FM.‌

بصمة الهاتف تأتي في الجنب مدمجة مع زر الباور ، مع دعم فتح الهاتف بخاصية Face Unlock عبر بصمة الوجة.‌

كما يدعم الهاتف عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، وأيضاً الجيروسكوب.

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 5000 مللي أمبير من نوع Lithium ploymer غير قابلة للإزالة ، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 وات.‌

منفذ الشحن بالهاتف يأتي من نوع Type-C 2.0 السريع ، بالإضافة إلي دعم خاصية On-The-Go (OTG).‌

وأخيراً يتوفر الهاتف بإختيارين فقط من الألوان المتاحة وهما : الأزرق ، والألماسي المتوهج. سعر هاتف Vivo Y21 : 190$ للنسخة الوحيدة المتوفرة من الهاتف 64 جيجا مع 4 جيجا رام ، أو ما يساوي 2990 جنية مصري. الوسوم عمر شويل - جدة Vivo Y21 مواصفات هاتف فيفو الجديد | صفقة جديدة من فيفو - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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