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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة البحرين الرياضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة العراق والبحرين الأولمبي وموعد المباراة في المقال التالي
ازداد البحث بصورة كبيرة عن تردد قناة البحرين الرياضية الجديد 2021، وتعد قناة Bahrain Sports من أهم القنوات الرياضية داخل البحرين وفي الوطن العربي، حيث تمتلك القناة حقوق نقل العديد من المباريات الهامة، والبطولات التي تهم الشارع الرياضي داخل البحرين وفي الوطن العربي، لذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية، وتمتلك القناة مجموعة متميزة من الإعلاميين الرياضيين الكبار، الذين يقدمون كافة الفعاليات الرياضية بمهنية شديدة، كما أن القناة هي الناقل الحصري لجميع البطولات داخل البحرين.
كما تمتلك القناة شبكة من المراسلين الذين ينقلون كافة الأحداث الرياضية للمتابع الرياضي لحظة حدوثه، كما أن القناة تستخدم أحدث الأجهزة المستخدمة في العالم، لتقدم لمتابعيها أفضل صورة وأنقى صوت، ولكي تستحوذ على إعجاب متابعيها في كل مكان، وقد ازداد البحث عن تردد قناة Bahrain Sports لأنها سوف تنقل مباراة العراق والبحرين الأولمبي القادمة الأحد 31 أكتوبر، في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 بأوزبكستان تحت 23 سنة.
تردد قناة البحرين الرياضية
|القمر
|نايل سات
|التردد
|11677
|الاستقطاب
|رأسي
|الترميز
|27500
تردد قناة البحرين الرياضية عرب سات
- القمر:- عرب سات.
- التردد:- 12227.
- الاستقطاب:- أفقي.
- الترميز:- 27500.
موعد مباراة العراق والبحرين الأولمبي
يلتقي منتخب العراق الأولمبي ضد منتخب البحرين اليوم الأحد 31 أكتوبر الحالي، في الجولة الثالثة والحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا 2022 تحت 23 سنة، حيث يحتضن استاد المحرق بالبحرين المباراة الهامة والمرتقبة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت العراق والبحرين والسعودية، وعند تمام الساعة السادسة وربع مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان، وفي تمام الساعة الثامنة وربع مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 16:15 حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.
طريقة ضبط واستقطاب القناة على جهاز الاستقبال “الريسيفر”
يبحث الكثير من محبي ومتابعي الساحرة المستديرة عن طريقة ضبط واستقبال تردد قناة البحرين 2021 الجديد على جهاز الريسيفر، ويتم ذلك بعدة خطوات بسيطة نذكرها فيما يلي:
- توجيه طبق الدش نحو القمر المطلوب.
- النقر على زر “MENU” من ريموت الريسيفر.
- الضغط على زر “تركيب” ثم اختيار زر “إضافة قناة” وغالباً يكون باللون الأحمر.
- إدخال التردد الموجود في المقال بشكل صحيح ودون أخطاء.
- الضغط على زر “بحث”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة البحرين الرياضية الجديد 2021 الناقلة لمباراة العراق والبحرين الأولمبي وموعد المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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