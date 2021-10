نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أكواد لعبة جراند ثفت أوتو 5 الجديدة وطريقة تثبيتها على الهاتف المحمول للاستمتاع بمغامرات لا تنتهي في المقال التالي

عمر شويل - جدة PS4 / PS3 GTA 5 Cheat Codes التأثير الكود لا تقهر RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE صحة ودرع كامل CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 الحصول على أسلحة TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 قفزة عالية LEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2 جاذبية القمر LEFT, LEFT, L1, R1, L1, RIGHT, LEFT, L1, LEFT زيادة مستوى المطاردة R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT تخفيض مستوى المطاردة R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT ركض سريع TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE سباحة سريعة LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT قدرة إعادة الشحن X, X, SQUARE, R1, L1, X, RIGHT, LEFT, X الحصول على باراشوت LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 السقوط من السماء L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT ضربات يد متفجرة RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 طلقات متفجرة RIGHT, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, RIGHT, RIGHT, L1, L1, L1 طلقات حارقة L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 التصويب بالحركة البطيئة SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X وضع الشراب TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, LEFT تغيير الجو R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE سيارات متزحلقة TRIANGLE, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 الحركة البطيئة TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, SQUARE, R2, R1 الحصول على هليكوبتر CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE الحصول على مذنب R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 الحصول على سانشيز CIRCLE, X, L1, CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, R1, R2, L2, L1, L1 الحصول على Trashmaster CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT الحصول على Limo R2, RIGHT, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT الحصول على طائرة حركات بهلوانية CIRCLE, RIGHT, L1, L2, LEFT, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLE الحصول على Caddy CIRCLE, L1, LEFT, R1, L2, X, R1, L1, CIRCLE, X الحصول على Rapid GT R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, LEFT, CIRCLE, R2 الحصول على Duster RIGHT, LEFT, R1, R1, R1, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, X, CIRCLE, L1, L1 الحصول على دراجة بخارية R1, RIGHT, LEFT, RIGHT, R2, LEFT, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1 الحصول على BMX LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, CIRCLE, TRIANGLE, R1, R2

