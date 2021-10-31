شحن جواهر لعبة فري فاير Free Fire 2021 واحصل علي 9999 جوهرة

شحن جواهر لعبة فري فاير Free Fire ، لعبة فري فاير واحدة من أقوى الألعاب الإلكترونية الموجودة في الوقت الحالي، على الرغم من أن بعض خصائصها تشبه الكثير من خصائص ألعاب القتال الأخرى ولكن هذه الجيم بالتحديد تنفرد بمجموعة من الخصائص التي كانت سبب في نجاحها وانتشارها، ومن الممكن أن يتم الحصول علي free fire بشكل سهل ويمكن الحصول عليها على كل أجهزة الكمبيوتر المختلفة والهواتف المحمولة أيضاً وسنشرح لكم في هذا المقال.

خطوات شحن جواهر لعبة فري فاير

لكي يتم شحن جواهر لعبة فري فاير بالحساب يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها والالتزام بها للحصول على هذه الجواهر، وهذه الخطوات تتمثل في:

يجب أن يقوم المستخدم بفتح موقع لعبة فري فاير الإلكتروني Garena واختيار خاصية تسجيل الدخول.

يجب أن يقوم المستخدم بالضغط على خاصية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير .

يقوم المستخدم في هذه الخطوة بكتابة عدد الشدات التي يرغب في الحصول عليها مع إدخال الاي دي ID الخاص به وذلك لكي يتم نقل الشدات إلى حسابه في اللعبة مباشرة وبطريقة آمنة.

يقوم المستخدم بكتابة البيانات الأساسية الخاصة به والتي يطلبها الموقع من أجل بدء عملية شحن الجواهر.

بعد انتهاء الخطوات السابقة يقوم بالضغط على كلمة شحن لكي يتم نقل الشدات.

بعد أن يتم شحن جواهر فري فاير بدون رقم هاتف إلى حساب المستخدم من الممكن أن يتم استخدامها في شراء الملابس الأدوات.

طريقة الحصول علي جواهر فري فاير