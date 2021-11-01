طريقة شحن جواهر فري فاير free fire 2021 عن طريق ID في ثواني أحصل على 6666 جوهرة فورية يوميا

لعبة فري فاير من العاب البقاء التي لاقت شهرة واسعة حول العالم واستطاعت جذب انتباه وحب العديد من الأشخاص الكبار والصغار حول العالم، وتعتمد اللعبة على البقاء الي اخر المستوي دون التعرض للقتل من الأعداء في نفس المستوي حتى يتم الانتقال الي المستوي التالي، وتعد هذه اللعبة من الألعاب المميزة في تصميمها وجودتها، ويبحث الكثير من محبي اللعبة عن طريقة للحصول علي جواهر اللعبة من اجل الحصول على أدوات وصلاحيات في اللعبة تساعد في تخطي كل مستوي، وهو ما سنقدمه خلال السطور القادمة.

كيفية الحصول علي جواهر لعبة فري فاير

تعمل لعبة فري فاير علي منح جواهر يمكن من خلالها شراء الأسلحة والازياء وغيرها من الإمكانيات الخاصة باللعبة، ولكن هذه الجواهر لا يحصل عليها الا الاعبين الذين يصلون الي مراحل متقدمة من اللعبة، ولكن يمكن شراء الجواهر أيا كان مستوي الاعب في اللعب، وذلك باتباع الخطوات التالية: –

يتم الدخول على موقع أي هاك وهو موقع تابع للشركة المصممة للعبة، والدخول على الصفحة الرسمية له.

اختيار شراء جواهر اللعبة ودفع المبلغ المطلوب بعد تحديد عدد الجواهر المرغوب.

ادخال اسم الاعب في اللعبة وكلمة المرور، وID اللعبة، وبعد لك سيتم تحويل عدد الجواهر في اللعبة مباشرة.

من اهم ما يميز هذا الموقع انه يتم إضافة عدد من الجواهر كهدية مجانية على العدد الذي تم شراؤه.

نبذه عن لعبة فري فاير

هي أحد العاب المغامرة والتي تتطلب من الاعب الحفاظ على بقائه في كل مستوي حتى النهاية للانتقال الي المستوي التالي، وتتم اللعبة عن طريق وضع 50 لاعب في مكان واحد ومطلوب من كل لاعب البقاء الي النهاية وقتل باقي الاعبين, و يتم ذلك من خلال مجموعة من الأسلحة والمركبات التي يمكن استخدامها للهروب, وبعض الأماكن التي يمكن الاختباء بها من العدو, وتصميم اللعبة الحديث كانت من أسباب نجاح اللعبة حيث يعمل التصميم علي جعل الاعب ينخرط في أجواء اللعبة, كما تحرص الشركة المصممة للعبة علي القيام بعمليات التحديث بها كل فترة.